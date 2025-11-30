Juan Cordera, eterno en la memoria de Villaviciosa: "Fue un buen vecino, que se implicó mucho por mejorar Seloriu"
Las antiguas escuelas de la localidad acogieron la edición del Festival de la Canción Asturiana, dedicado este año a honrar al que fuera impulsor del colectivo vecinal
El recuerdo de Juan Cordera permanece en Seloriu. Las escuelas de la localidad acogieron el Festival de la Canción Asturiana, que se celebra bajo el impulso de la Asociación de Vecinos La Playa de Seloriu, y en esta ocasión se dedicó a homenajear a quien fuera presidente e impulsor del colectivo.
“Se reconoce la trayectoria de un buen vecino, que se implicó por mejorar Seloriu", en palabras del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, que se refirió también al papel de Cordera, junto otros vecinos, para lograr la restauración de la capilla de Vega, "su lucha con la asociación reclamando la restauración de la escuela de Seloriu que finalmente se logró con los fondos Leader de la Comarca de la Sidra y del Principado, y su labor para impulsar el colectivo vecinal”.
Fallecido el pasado febrero, los responsables de la asociación quisieron honrar su memoria por su trabajo al frente de la asociación y por todo lo que representó su figura para la localidad. Su obra fue glosada por el actor, Juan Jurado. En el festival de tonada actuaron Águeda Riera, César García, César González, José Ramón Valle, a la guitarra, Luis Pola, a la gaita, y Ubaldiño Martínez con monólogos.
Presencia de su familia
La presentación estuvo a cargo de Luis Estrada. Asimismo, se presentó el disco grabado en Buenos Aires por Emilio Rodríguez Moriyón, "uno de los mejores gaiteros de la historia, que aunque saltó a la fama con el nombre de 'El Gaitero de Gijón', era vecino de Seloriu".
En representación del Ayuntamiento y del alcalde, que no pudo asistir por convalecencia, acudieron los concejales, José Antonio Fernández y Marcos Ortiz. Hicieron entrega a su viuda, Emilse Otero Pedrayes, y a sus hijos Abel y María Cordera Otero, de sendos detalles con el escudo de Villaviciosa y una placa de reconocimiento.
- Alarma en Villaviciosa por las fuentes secas en numerosas parroquias: 'Nunca se vio algo así
- La CUOTA autoriza el saneamiento de Rodiles y Misiegu: así está el esperado proyecto
- Elena Alonso, premio Gaita de Oro del Grupo Villaviciosa Aires de Asturias: 'Hay que apoyar el folclore, no dejarlo morir
- El Grupo de Montaña Llama Ello, 'Aldea más guapa de Villaviciosa' 2025 por su trayectoria de más de treinta años en la promoción del deporte de naturaleza en todos sus niveles
- Fallece en Villaviciosa Herminio Sánchez Vitienes, fundador de la emblemática panadería La Portalina
- Adjudicada la obra de la carretera de Miravalles: así es el proyecto que ejecutará el Principado
- Villaviciosa cubrirá una de las principales necesidades de la escuela rural de Quintes: este es el proyecto municipal para el CRA Les Mariñes
- Fallece el letrado maliayés Manuel Antonio Tuero que logró la absolución de Oubiña en el juicio de 'Nécora' y defendió a Marcial Dorado