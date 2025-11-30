Juan Cordera, eterno en la memoria de Villaviciosa: "Fue un buen vecino, que se implicó mucho por mejorar Seloriu"

El recuerdo de Juan Cordera permanece en Seloriu. Las escuelas de la localidad acogieron el Festival de la Canción Asturiana, que se celebra bajo el impulso de la Asociación de Vecinos La Playa de Seloriu, y en esta ocasión se dedicó a homenajear a quien fuera presidente e impulsor del colectivo.

“Se reconoce la trayectoria de un buen vecino, que se implicó por mejorar Seloriu", en palabras del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, que se refirió también al papel de Cordera, junto otros vecinos, para lograr la restauración de la capilla de Vega, "su lucha con la asociación reclamando la restauración de la escuela de Seloriu que finalmente se logró con los fondos Leader de la Comarca de la Sidra y del Principado, y su labor para impulsar el colectivo vecinal”.

La viuda e hios, recibiendo los detalles de recuerdo que les entregaron. / A. V.

Fallecido el pasado febrero, los responsables de la asociación quisieron honrar su memoria por su trabajo al frente de la asociación y por todo lo que representó su figura para la localidad. Su obra fue glosada por el actor, Juan Jurado. En el festival de tonada actuaron Águeda Riera, César García, César González, José Ramón Valle, a la guitarra, Luis Pola, a la gaita, y Ubaldiño Martínez con monólogos.

Presencia de su familia

La presentación estuvo a cargo de Luis Estrada. Asimismo, se presentó el disco grabado en Buenos Aires por Emilio Rodríguez Moriyón, "uno de los mejores gaiteros de la historia, que aunque saltó a la fama con el nombre de 'El Gaitero de Gijón', era vecino de Seloriu".

En representación del Ayuntamiento y del alcalde, que no pudo asistir por convalecencia, acudieron los concejales, José Antonio Fernández y Marcos Ortiz. Hicieron entrega a su viuda, Emilse Otero Pedrayes, y a sus hijos Abel y María Cordera Otero, de sendos detalles con el escudo de Villaviciosa y una placa de reconocimiento.