Luis Benito García, "Castaña de Azabache" en Villaviciosa por su papel clave en la cultura sidrera: "Me siento muy honrado"

La Asociación de Vecinos San Justo y Pastor de Villaviciosa celebró ayer el Día del Socio con una jornada festiva que congregó a más de 200 personas en la carpa instalada junto a las antiguas escuelas locales, donde no faltó el tradicional amagüestu con sidra dulce. El encuentro, símbolo de confraternización vecinal, sirvió también para entregar las distinciones y reconocimientos que la entidad concede anualmente a socios y colaboradores destacados. El acto central fue la concesión del premio "Castaña de Azabache", máxima distinción del colectivo, al historiador Luis Benito García Álvarez, profesor y director de la Cátedra de la Sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo. Con ella, se reconoce “su labor como creador e impulsor de la candidatura de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco”, señalaron desde la asociación maliayesa.

García Álvarez, doctor en Historia y Análisis Social, agradeció el galardón afirmando sentirse “muy honrado por el reconocimiento, más aún viniendo de una asociación vecinal que fomenta la preservación y difusión de la cultura asturiana y además constituyendo Villaviciosa el epicentro de la manzana y la sidra regional”.

El colectivo hizo también entrega de diplomas a cuatro jóvenes investigadores que colaboran con la Cátedra de la Sidra de Asturias y desarrollan trabajos de postgrado sobre temas sidreros. Fueron reconocidos Lúa Woodward, Óscar Vigón (ambos maliayeses), Carlos Otero Busta y la investigadora turca Sezin Uckuyu.

Reconocimientos especiales

Además del galardón principal, se rindió homenaje a dos matrimonios con más de medio siglo de casados: Guillermo Castiello Azcano y Ana María Sopeña Sánchez, y Félix García de Paz y María Peláez García, de San Justo. Otro veterano vecino, José Luis Pereda Poli, de 85 años, recibió el reconocimiento de Socio Mayor. La Mención Especial fue otorgada a título póstumo a Raúl Sariego Rodríguez, natural de Fuentes, y recogida por su familia. Por su parte, Pablo Teja Sánchez fue distinguido como Socio Colaborador.

Los premiados recibieron placas conmemorativas y ramos de flores en un ambiente marcado por la cercanía vecinal y el espíritu festivo. Todos se mostraron “muy agradecidos por el reconocimiento recibido en compañía de tantos vecinos y amigos que nos han expresado su afecto”, dijeron

Agradecimientos y cierre

El presidente del colectivo vecinal, Juan Luis Fernández Cayado, felicitó a los galardonados y destacó “la generosa colaboración y participación de los homenajeados a lo largo de los años en las actividades de la asociación”. Asimismo, expresó el orgullo de la entidad “por reconocer públicamente su apoyo y por hacerles entrega de unos reconocimientos más que merecidos. Desde la asociación nos sentimos profundamente orgullosos de todos ellos”, aseveró.

Por último, Fernández Cayado agradeció la presencia y el respaldo de socios, vecinos, representantes de otras asociaciones y miembros de la corporación municipal de Villaviciosa, quienes se sumaron a las felicitaciones a los premiados.