Luis Benito García, "Castaña de Azabache" en Villaviciosa por su papel clave en la cultura sidrera: "Me siento muy honrado"
La Asociación de Vecinos San Justo y Pastor reconoce su labor como creador e impulsor de la candidatura ante la Unesco
La Asociación de Vecinos San Justo y Pastor de Villaviciosa celebró ayer el Día del Socio con una jornada festiva que congregó a más de 200 personas en la carpa instalada junto a las antiguas escuelas locales, donde no faltó el tradicional amagüestu con sidra dulce. El encuentro, símbolo de confraternización vecinal, sirvió también para entregar las distinciones y reconocimientos que la entidad concede anualmente a socios y colaboradores destacados. El acto central fue la concesión del premio "Castaña de Azabache", máxima distinción del colectivo, al historiador Luis Benito García Álvarez, profesor y director de la Cátedra de la Sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo. Con ella, se reconoce “su labor como creador e impulsor de la candidatura de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco”, señalaron desde la asociación maliayesa.
García Álvarez, doctor en Historia y Análisis Social, agradeció el galardón afirmando sentirse “muy honrado por el reconocimiento, más aún viniendo de una asociación vecinal que fomenta la preservación y difusión de la cultura asturiana y además constituyendo Villaviciosa el epicentro de la manzana y la sidra regional”.
El colectivo hizo también entrega de diplomas a cuatro jóvenes investigadores que colaboran con la Cátedra de la Sidra de Asturias y desarrollan trabajos de postgrado sobre temas sidreros. Fueron reconocidos Lúa Woodward, Óscar Vigón (ambos maliayeses), Carlos Otero Busta y la investigadora turca Sezin Uckuyu.
Reconocimientos especiales
Además del galardón principal, se rindió homenaje a dos matrimonios con más de medio siglo de casados: Guillermo Castiello Azcano y Ana María Sopeña Sánchez, y Félix García de Paz y María Peláez García, de San Justo. Otro veterano vecino, José Luis Pereda Poli, de 85 años, recibió el reconocimiento de Socio Mayor. La Mención Especial fue otorgada a título póstumo a Raúl Sariego Rodríguez, natural de Fuentes, y recogida por su familia. Por su parte, Pablo Teja Sánchez fue distinguido como Socio Colaborador.
Los premiados recibieron placas conmemorativas y ramos de flores en un ambiente marcado por la cercanía vecinal y el espíritu festivo. Todos se mostraron “muy agradecidos por el reconocimiento recibido en compañía de tantos vecinos y amigos que nos han expresado su afecto”, dijeron
Agradecimientos y cierre
El presidente del colectivo vecinal, Juan Luis Fernández Cayado, felicitó a los galardonados y destacó “la generosa colaboración y participación de los homenajeados a lo largo de los años en las actividades de la asociación”. Asimismo, expresó el orgullo de la entidad “por reconocer públicamente su apoyo y por hacerles entrega de unos reconocimientos más que merecidos. Desde la asociación nos sentimos profundamente orgullosos de todos ellos”, aseveró.
Por último, Fernández Cayado agradeció la presencia y el respaldo de socios, vecinos, representantes de otras asociaciones y miembros de la corporación municipal de Villaviciosa, quienes se sumaron a las felicitaciones a los premiados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma en Villaviciosa por las fuentes secas en numerosas parroquias: 'Nunca se vio algo así
- El Grupo de Montaña Llama Ello, 'Aldea más guapa de Villaviciosa' 2025 por su trayectoria de más de treinta años en la promoción del deporte de naturaleza en todos sus niveles
- Fallece en Villaviciosa Herminio Sánchez Vitienes, fundador de la emblemática panadería La Portalina
- Adjudicada la obra de la carretera de Miravalles: así es el proyecto que ejecutará el Principado
- Villaviciosa cubrirá una de las principales necesidades de la escuela rural de Quintes: este es el proyecto municipal para el CRA Les Mariñes
- El orgullo en la despedida de Manolo Villazón, alma del atletismo y otros deportes durante tres décadas en Villaviciosa: “Me quedo con todos los jóvenes que formé y ayudé”
- Esta es la cita de Navidad que no te puedes perder: Villaviciosa ultima su ruta de los belenes (con premios y novedades)
- Elena Alonso, premio Gaita de Oro del Grupo Villaviciosa Aires de Asturias: 'Hay que apoyar el folclore, no dejarlo morir