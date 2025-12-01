La pastelería rural asturiana que recomienda una importante guía gastronómica para esta Navidad: dulces y bollería en una casita verde y de piedra con un jardín de mesas y sillas de madera

Una de las pastelerías rurales más famosas de Asturias ha sido recomendada por la prestigiosa Guía Repsol como lugar al que hay que viistar estas navidades.

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

Guía Repsol ha reconocido nueve Soletes de Navidad en Asturias. En total, el Principado cuenta con 122 Soletes y uno de ellos es ‘Verde Menta’, en Villaviciosa. Inés Alonso abrió su obrador hace cuatro años en la casa familiar de su infancia ofreciendo desayunos y meriendas en el campo y ya suma más de 18.000 seguidores en Instagram. Gracias a la visita de numerosos influencers gastronómicos y a sus buenas (y justificadas) reseñas, Verde Menta ha disparado su popularidad. Alonso hornea cada mañana sus dulces en una casita verde y de piedra con un jardín de mesas y sillas de madera que parece salida de un cuento. Recuerda a la pastelería de Cabo Busto, de Jontahan González, que arrasa y lo vende todo tanto en verano como en invierno. La carta de Verde Menta incluye un poco de todo: pasteles, tartas, bizcochos, brownies, palmeras, croissants, mojis... Hasta empanadas de atún, carne, cecina, pizza...Todo rico y con una presencia exquisita.

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes en las 50 provincias, con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.

Estos locales reconocidos con un Solete, así como los establecimientos con Soles Repsol, están a disposición de todos en la app y la web de Guía Repsol. En el caso de la app, los Soletes brillan especialmente gracias a la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje en los que visitarlos.