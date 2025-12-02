Una colección de muñecas Nancy, novedad de este año en el Mercadillo del coleccionista de Villaviciosa, con cuatro días dedicados antigüedades y cultura vintage

Villaviciosa acoge el Mercadillo del coleccionista, con cuatro días de antigüedades y cultura vintage, del 5 al 8 de diciembre. Será en la plaza de abastos, que se transforma en un punto de encuentro para amantes de las antigüedades, el coleccionismo y la estética retro.

Organizado por AsturVintage con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa, el evento reunirá una decena de expositores especializados en objetos únicos y piezas con historia. Durante cuatro jornadas, los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de artículos que abarcan desde juguetes clásicos, hasta decoración retro, cámaras antiguas, monedas y billetes, vinilos, radios, postales de todo tipo, cassettes, libros y mucho más.

«La feria reúne miles de piezas para todos los gustos, muchas de ellas verdaderas rarezas. Este año, además, incorporamos por primera vez una destacada colección de muñecas Nancy, con decenas de ejemplares, incluidos modelos antiguos de gran valor», explican los organizadores.

WhatsApp Image 2023-12-06 at 13.56.31 (5).jpeg / Alicia García-Ovies

Subrayan también que el visitante encontrará «una amplia variedad y una cuidada selección de piezas de calidad, pensadas para coleccionistas, curiosos y amantes de las antigüedades en general».

Horario ininterrumpido

La cita se desarrollará en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas los días 5, 6 y 7, y de 11.00 a 20.00 horas el día 8, con entrada gratuita para todos los públicos.

Este mercadillo se consolida como una propuesta cultural y comercial que combina nostalgia, curiosidad y pasión por los objetos que marcaron épocas. Una oportunidad perfecta para los aficionados a la nostalgia de encontrar piezas únicas, conocer a coleccionistas expertos o revivir recuerdos a través de objetos que forman parte de la memoria colectiva.

La ubicación en la céntrica plaza de abastos, en Calle Balbín Busto, facilita el acceso tanto a vecinos como a visitantes que deseen disfrutar del ambiente navideño y descubrir tesoros del pasado en una amplia exposición y venta de artículos que abarcan diversas épocas y aficiones