La ovetense Jezabel Rodríguez Asperilla gana el XXVIII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa

Jezabel Rodríguez Asperilla ha ganado el XXVIII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa "Evaristo Arce Piniella". Así lo anunció el jurado, reunido este martes, que destacó del trabajo "su obra interior de elementos mínimos en grises en la que una silla se convierte en símbolo de ausencia, silencio e intimidad con un lenguaje depurado".

A juicio del jurado, la artista, ovetense nacida en 1977, "transforma un espacio cotidiano en una escena emocional suspendida" y "el resultado es una pintura contemplativa y esencialista, basada en la memoria, el silencio visual y la poética doméstica”.

Rodríguez recibió con emoción la noticia del galardón, al que había optado en varias ocasiones. Señaló que se trata de “un concurso muy destacado, con más de 200 aspirantes, y difícil, especialmente tras conocer los artistas seleccionados este año, un certamen al que tengo además especial cariño, por ser en Asturias, y la trayectoria que tiene”.

Dotación económica

La dotación económica es de 5.000 euros, además de recibir el trofeo Manzana de Plata. El jurado está presidido por primera vez en esta edición por Guillermo Simón, acompañado por María Braña, Luis Feás y Luis Repiso. Valoraron en sala las 15 obras elegidas como finalistas, obras de Esther Cuesta, Fernando Jiménez Fernández, Mónica Dixon, Quique Ortiz, Zeus Sánchez, Juan Gil Gutiérrez, José María Pinto Rey, Kike Chumillas, Juan Gil Segovia, Aitor Rentería, Diana Aurelia Coanda, Pepa Satué Ripoll, Eduardo Gómez Query e Iyán Castaño, además de la ganadora.

Menciones especiales

El jurado destacó "la singular calidad de las obras recibidas este año, una pluralidad de estilos y técnicas, de lo figurativo a la abstracción, que vuelve compleja la emisión del fallo". Por ese motivo se ha concedido mención de honor a las obras presentadas por Pepa Satué Ripoll, Mónica Dixon y Fernando Jiménez Fernández.

El acto para la entrega de la Manzana de Plata que acredita a Jezabel Rodríguez como ganadora se desarrollará próximamente, en un acto público que será también la inauguración de la muestra del certamen en la sala de exposiciones Evaristo Arce Piniella, en el Ateneo de Villaviciosa, y que se prolongará hasta mediados de enero de 2026.

La cita de este año es especial por distintos motivos. Por un lado, el Ayuntamiento de Villaviciosa ha aumentado la dotación del premio hasta los 5.000 euros. El concurso ha pasado a denominarse además “Certamen Nacional de Pintura-Evaristo Arce Piniella”, en homenaje y reconocimiento al que fuera su impulsor y presidente, fallecido en febrero de este año.