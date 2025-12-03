El belén más marinero llega con novedades: "Que quien lo visite sienta la esencia de Tazones y la fuerza de la Navidad"

Tazones vuelve a cautivar esta Navidad con una propuesta única: el "belén marineru", una creación artesanal de Rafael Fernández Cuervo que fusiona la tradición propia de estas fechas con la identidad de este puerto de Villaviciosa. La recreación llega este año con novedades: la escena del Nacimiento, situada junto a la miniatura de la antigua capilla de San Roque, incorpora nuevas figuras del Niño Jesús, la Virgen María y San José, acompañados por el buey y la mula. Además, la Adoración de los Reyes Magos, completamente renovada, añade solemnidad y belleza al conjunto.

La creación navideña promovida por la Asociación de Vecinos "San Miguel" de Tazones, con el apoyo del Ayuntamiento de Villaviciosa y la Cofradía de Pescadores, puede visitarse gratuitamente en la biblioteca La Rula, en El Muelle, del 5 de diciembre al 7 de enero, en horario de 12.00 a 14.00 y 17.00 a 19.00 horas. Y no defrauda.

La espectacular maqueta que esta Navidad llega a 48 metros cuadrados de extensión, se convierte en un auténtico paisaje en miniatura que recrea con mimo y fidelidad la vida cotidiana del pueblo y puerto pesquero maliayés con sus barrios, casas de colores, la rula, el muelle, los montes, la playina, el Cantábrico, la antigua iglesia y el faro componen un recorrido de artesanías lleno de detalles. Una de las piezas más valoradas es la reproducción de la Torre de los Hevia, desaparecida en 1883, que aporta un evocador guiño histórico.

Detalle de una de las partes del belén de Tazones, con las casas de balcones de colores. | V. A.

Las nuevas figuras que se han incorporado al belén proceden de reconocidos talleres especialistas, como Tarracota, J. Fernández, Moranduzzo y los maestros Galán de Murcia o Ponferrada, que son referentes del sector, lo que eleva la calidad artística de esta edición. El espacio dedicado al Mar Cantábrico también se transforma y cobra realismo. Nuevos marineros, lanchas y pescadores en plena faena, todos ellos elaborados por los mismos talleres artesanos, refuerzan la esencia marinera que distingue a esta emblemática propuesta maliayesa. Escenas clásicas del día a día costero —pescadores trabajando, puestos de venta, embarcaciones atracadas y barcos en movimiento— completan una escenografía concebida para emocionar.

Cada rincón está diseñado para detenerse en los detalles con escenas clásicas del entorno costero, dioramas y motivos marineros realzan el carácter del conjunto. "Queremos que quien lo visite sienta la esencia de Tazones y la fuerza de la Navidad en un mismo espacio", afirma su creador, Rafael Fernández Cuervo, quien también expresa su agradecimiento a su amigo y colaborador Rubén Calzada, "por la inspiración constante que aporta cada Navidad en la preparación de la maqueta y así como por sus valiosas ideas y trabajo con el escenario navideño".