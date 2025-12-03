Un paseo virtual por la antigua Pola de Maliayo: así es el nuevo (y tecnológico) recurso turístico de Villaviciosa

Villaviciosa recupera y reivindica su historia. El Ayuntamiento, a través de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, estrena el proyecto PolaDeMaliayo.es. Se trata de una nueva plataforma digital interpretativa que permite descubrir cómo era la antigua Pola de Maliayo —denominación histórica de Villaviciosa— a través de una reconstrucción detallada de su trazado urbano hasta el siglo XVIII. Se trata de un proyecto tecnológico de carácter inmersivo financiado con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística.

La presentación tuvo lugar frente al Teatro Riera, sobre la pantalla de su fachada y justo al lado de la maqueta de Maliayo, donde se instalarán los QR. Asistieron al acto Rocío Vega, concejal de Desarrollo Local y Turismo; Miguel Ángel Naredo, responsable del servicio comarcal de Turismo; Miguel González Pereda, cronista oficial de Villaviciosa; Xuan Pedrayes, arquitecto, responsables de documentación del proyecto, y varios representantes de agencias, guías y sector turístico.

La web ofrece una experiencia virtual, didáctica e inmersiva, concebida para interpretar la maqueta en bronce de la antigua Pola de Maliayo instalada recientemente en la plaza Obdulio Fernández. Su desarrollo se apoya en fuentes documentales y cartográficas de enorme valor, como el plano parcelario de Francisco Casariego (1926) y la restitución de 1753 del Catastro del Marqués de la Ensenada. El proyecto ha contado, además, con la participación de dos referentes en el conocimiento histórico y urbanístico de la villa como son Miguel González Pereda y Xuan Pedrayes.

Accesible

El proyecto tiene una marcada vocación divulgativa, constituyéndose en una herramienta accesible que permite interpretar la villa intramuros, sus puertas, calles históricas y arrabales, así como aproximarse a la vida cotidiana de la localidad en épocas pasadas. Aunque orientada a visitantes y guías turísticos, se configura como un recurso de gran interés para vecinos, centros educativos, investigadores y para cualquier persona interesada en comprender la evolución urbana y patrimonial de Villaviciosa.

Además de la reproducción tridimensional de la maqueta, la plataforma incorpora vídeos explicativos sobre una docena de espacios de interés histórico, con contenidos narrados mediante animaciones y textos adaptados al español, inglés, francés y asturiano. La experiencia se enriquece también con la aparición de personajes históricos reales, como Diego Valdés, Pedro Peón (Duque de Estrada) o Sor María Josefa del Santísimo Sacramento, que contextualizan la historia local y ayudan a comprender el desarrollo de la villa desde su origen medieval hasta los albores de la Edad Contemporánea.

Con este proyecto, la Mancomunidad Comarca de la Sidra y el Ayuntamiento de Villaviciosa refuerzan su compromiso con la conservación y divulgación del patrimonio histórico local y comarcal. La iniciativa se enmarca en el conjunto de actuaciones desarrolladas en la Plaza Obdulio Fernández, que han incluido la retirada del antiguo ascensor —cuya presencia generaba un importante impacto visual—, la mejora de la iluminación del monumento a Obdulio Fernández Pando, la instalación de una pantalla LED promocional en la antigua cartelera del Teatro Riera y la colocación de la nueva maqueta en bronce.

Todo ello contribuye a consolidar la identidad de este espacio urbano, bajo el proyecto que se denominó “Smart Plaza de la Manzanera”, como un enclave representativo que combina patrimonio, tecnología e innovación al servicio de la ciudadanía y de quienes visitan Villaviciosa.

Esta actuación tecnológica, cuyo coste se aproximó a los 18.000 euros se enmarca en el proyecto Puebla Maliayo 5.0. Turismo Cultural en la Capital Manzanera, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra, una iniciativa que desde 2022 impulsa la mejora de la competitividad turística en los seis municipios de la Mancomunidad (Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa), en el marco del Plan Territorial del Principado de Asturias, que a su vez forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.