Misterio de Navidad en Rodiles: el "árbol de los deseos" regresa por sorpresa al entorno de la playa (y estás invitado a dejar el tuyo)

La Navidad volvió a traer magia y sorpresa a la playa de Rodiles, donde por tercer año consecutivo apareció un enigmático “árbol de los deseos de Navidad”. Entre los pinos y eucaliptos junto al paseo del arenal, un ejemplar de pino ha sido transformado anónimamente en un auténtico árbol navideño, decorado con estrellas de Belén, guirnaldas, bolas y hasta con luces rojas. Desde hace pocos días atrae la atención de losvecinos y visitante que hacen rutas de paseo junto al arenal maliayo.

Además de su llamativa ornamentación, el árbol incorpora un mensaje que invita a la participación: “Pide un deseo…”. Bajo sus ramas, un recipiente con papel y bolígrafo anima a los paseantes a dejar por escrito sus deseos para estas entrañables fiestas. A su lado, una segunda bolsa actúa como buzón de cartas, acompañada por un cartel que lo identifica como el “Árbol Mágico de los Deseos de Navidad”.

En muchos países, el árbol de los deseos de Navidad es una tradición entrañable que invita a las personas a plasmar sus sueños y esperanzas con espíritu festivo. En el “mágico árbol navideño”, los mensajes se cuelgan con cintas de colores y recogen peticiones tan universales como salud, bienestar, suerte, prosperidad, paz y felicidad, tanto para uno mismo como para los demás, o incluso deseos compartidos de un mundo mejor.

Una iniciativa anónima que despierta misterio y sonrisas

La autoría de esta entrañable intervención sigue siendo un misterio, lo que añade encanto a un hallazgo que parece surgir de forma espontánea con un propósito claro: llevar el espíritu de la Navidad más allá del centro urbano de La Villa.

Los primeros paseantes ya han comenzado a fotografiar el enigmático árbol, que en pocas horas se ha convertido en una pequeña atracción para quienes disfrutan del paseo invernal por Rodiles. “Nunca había visto un árbol navideño tan guapo al lado del mar, y concaja para pedir buenos deseos para Navidad. Hay felicitar a la misteriosa persona que tuvo tan original iniciativa llena de magia navideña", dice sorprendido y agradecido por la iniciativa Guillermo Cadavieco, vecino de Villaviciosa quien recorre este paseo del arenal de Rodiles arenal casi a diario.

Desde el entorno vecinal se anima a vivir esta sorpresa con respeto, cuidando tanto la decoración como el paisaje natural del entorno para que la magia y misterio del “Árbol de los Deseos” pueda acompañar a vecinos y visitantes durante todas las fiestas.