La sidra celebra un año como Patrimonio de la Humanidad con una gran reflexión (en el Museo de Nava) sobre su situación actual y los retos de futuro

La cultura asturiana de la sidra cumple este jueves un año como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La declaración se hizo oficial en Asunción (Paraguay) hacia las siete menos cuarto de la tarde (hora española) del día 4 de diciembre de 2024, en el transcurso de una emotiva ceremonia de la Unesco de la que queda para el recuerdo el cariño hacia Asturias y su sidra de la directora de la convención, Nancy Ovelar. La embajadora de Paraguay ante la Unesco, que conoció la región y su icónica bebida hace un cuarto de siglo, durante un viaje a Oviedo y Gijón, sorprendió a todos alzando el brazo para echar un simbólico culín de sidra al aire. Después, trasladó una felicitación en lengua guaraní a la delegación española, que completó con una celebración en castellano, hablada y cantada, interpretando el «Asturias» que popularizó Víctor Manuel a partir de unos versos del poeta andaluz Pedro Garfias.

Un año después de aquel hito, el Museo de la Sidra de Asturias, con sede en Nava, acoge este jueves por la mañana tres mesas redondas sobre la situación actual del sector y sus retos de futuro. La primera de ellas estará moderada por el consejero Marcelino Marcos y contará con la presencia de María Cardín, presidenta de la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA); Jorge García, presidente del consejo regulador de la DOP Sidra de Asturias; José Luis Piñera, vicepresidente del consejo, y Avelino Fuentes, presidente de la Federación de Sidra Casera.

La segunda mesa, moderara por la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, reunirá al alcalde de Nava, Juan Cañal; el presidente de la patronal hostelera Otea, José Luis Álvarez Almeida; Saul Moro, presidente de la Asociación de Escanciadores de Asturias; Juan Carlos Martínez, de Tierra Astur; Marta García, de Llagar Castañón y María Busta, de Guisanderas y Mesas de Asturias.

La última sesión será presentada por la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y contará con Juan Stové, director del Museo de la Sidra; Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra; el antropólogo Xuan de Con; la cantante Anabel Santiago, y Pablo León, director general de Patrimonio Cultural.

Coincidiendo con el aniversario del reconocimiento de la Unesco, el consejo regulador de la DOP presentó esye miércoles la campaña de Navidad para la promoción de la sidra natural espumosa. La iniciativa tiene como objetivo «la diferenciación de los productos amparados bajo la marca Sidra de Asturias de otras sidras espumosas en pleno período navideño, que es el de mayor consumo», apuntan desde el consejo.

«Como segundo propósito, se pretende fidelizar a los ya consumidores de sidra DOP y atraer a los potenciales, sin desviarse de la importancia del consumo del producto local y en dar valor a la certificación de origen y calidad», añaden desde el consejo regulador.

«Se nota cuando es manzana asturiana» es el eslogan escogido por Luis Arrontes, encargado de diseñar la campaña, acompañado en la presentación por el presidente del consejo, Jorge García; el gerente, Daniel Ruiz , la directora general de Desarrollo Rural; Begoña López, y la teniente de alcalde de Villaviciosa, Lorena Villar.