Villaviciosa enciende la Navidad este viernes: sidra y chocolate para inaugurar unas fiestas con mercadillos y mucha música

Villaviciosa volverá a brillar con fuerza durante esta Navidad gracias una intensa agenda de actividades, organizadas por el Ayuntamiento y varias asociaciones y colectivos del concejo. El programa arrancará este viernes, día 5, en la plaza del Ayuntamiento con el encendido simbólico de este espacio a partir de las 19:30 horas. La animación musical comenzará a las 18:30 horas. Hasta las 20:30 horas se podrá disfrutar de chocolatada, brindis con Sidra de Asturias DOP y Alimentos del Paraíso y más animación. Además, los comerciantes de Acosevi ofrecerán regalos de detalles navideños participando en un sorteo. Este mismo viernes también se inaugurará la Ruta de los Belenes.

En el caso de que hubiera previsión de lluvia, el acto inaugural de la Navidad se trasladará al sábado, en el mismo horario y programa.

El programa tiene como elemento central la Ruta de los Belenes, pero también incluye música, teatro, magia, carpa de actividades, parque de navidad, deportes, cultura , mercadillos y actividades solidarias. Así, la música, tomará el Teatro Riera, desde el domingo, con sonido rock, cuando "Querida Margot" presente a las 19.30 horas ‘Deuce’, su segundo disco de estudio. El viernes, 12, será el Festival Homenaje a Gabriel González Tuya (solidario con Raitana), a las 20 horas, con las actuaciones del Coro Marinero Manín de Lastres, el Dúo Clarín, la Coral Capilla de la Torre, Goyo Suárez, Dúo Astur y Coro San Roque de Lastres. El sábado, día 13, tendrán lugar conciertos de agrupaciones musicales locales. A las 19.30 horas, el Festival de la Escuela de Música Tradicional de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, a cargo de profesores y alumnado.

Posteriormente, el viernes 19, a las 18.00 horas, se desarrollará el Concierto de Navidad de la Coral Capilla de la Torre en el monasterio de las Clarisas. El sábado 20 será el Concierto de Navidad de la Banda de Música de Villaviciosa en la iglesia parroquial de la Villa. Para el sábado 27 está previsto el concierto de Navidad de Quintes, en la iglesia de la parroquia.

El sábado, 27, llegará la "Nueche en danza", a las 21.00 horas, organizada desde la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero en Plaza de Abastos. El 31, a las 18.00 horas, la iglesia de Quintes, acogerá el concierto homenaje "Campaneros d’enantes"

Como novedad, este año el Ayuntamiento ha habilitado un espacio a cubierto para estas navidades, junto a la Plaza de Abastos, en la calle Mercado, que albergará diversas actividades.Es el caso del Mercadillo solidario de Navidad Asociación Raitana del 5 al 7, del Mercadillo El rincón navideño de la Villa, del AMPA del Colegio San Rafael, los días 20 y 21 diciembre para recaudar fondos pro-viaje de estudios, y la Feria del Coleccionismo, del 5 al 8.