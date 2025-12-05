La venta de sidra creció un 10% tras su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad

La sidra con Denominación de Origen (DOP) cerrará este año, primero tras la declaración de su cultura ancestral como Patrimonio de la Humanidad, con un incremento de las ventas de un diez por ciento. El dato fue avanzado ayer por Jorge García, presidente del consejo regulador de la marca, durante una de las mesas redondas celebradas en el Museo de la Sidra (Nava) para celebrar el primer aniversario de la histórica distinción de la Unesco. En la misma sesión, en la que tomaron parte el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez; María Cardín, de El Gaitero; José Luis Piñera, vicepresidente del consejo regulador de la DOP, y Avelino Fuentes, presidente de la Federación de Sidra Casera, también quedó claro que el principal reto que afronta el sector en este momento es la escasez de materia prima. "Necesitamos quinientas hectáreas de manzanos en el plazo de seis años, porque el problema es acuciante", reconoció Jorge García.

Los representantes del sector también incidieron en la necesidad de promocionar la sidra espumosa y la filtrada, así como de emprender acciones publicitarias en el extranjero. "Hay que pedir a la UE dinero de las partidas que tiene para las denominaciones de origen y emprender campañas internacionales todos juntos", propuso María Cardín, que también hizo hincapié en el auge que están experimentando las sidras sin alcohol. "Es un producto al alza, que suma incrementos del 30 por ciento en las ventas", afirmó.

"Tenemos mucho camino para crecer dentro de Asturias con las sidras que no son la de escanciar, pero también fuera, donde seguimos siendo unos grandes desconocidos. Hay que salir juntos y defender un discurso común sobre la sidra, algo que sí tienen los vascos", añadió Cardín.

Por la izquierda, Avelino Fuentes, José Luis Piñera, Marcelino Marcos, María Cardín y Jorge García.

En el ámbito de los nuevos productos, José Luis Piñera citó las buenas perspectivas que se abren con las sidras de segunda fermentación o las de espoleta, así como con unos vinagres de manzana que "son muy apreciados". Además, confió en que la sidra de hielo pueda pasar a formar parte de la DOP en un "futuro cercano". Sentado a su lado, Avelino Fuentes reclamó medidas de apoyo para evitar que muchas pumaradas tradicionales se estén convirtiendo en "escayadales". "Se habla de la falta de manzana, pero la mayor parte de la de Piloña, por ejemplo, no se recoge", advirtió el presidente de la Federación de Asociaciones de Sidra Casera.

La segunda sesión de la jornada se centró en el ámbito turístico. Juan Cañal, alcalde de Nava, destacó la relevancia del "espaldarazo de la Unesco" de cara a la recuperación del Museo de la Sidra, que "empieza a despegar tras unos años muy complicados". En el mismo sentido, Juan Carlos Martínez, director de marketing de Crivencar Tierra Astur, llamó la atención sobre el "gran impacto mediático" que ha tenido la declaración de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio de la Humanidad, algo en lo que, según Lara Martínez, viceconsejera de Turismo, ha tenido mucho que ver el hecho de que desde el Principado se hayan "organizado más de quince viajes de periodistas especializados a llagares de la región".

A este respecto, Marta García, de Sidra Castañón, reclamó un impulso al turismo de sidra en la región, proponiendo a Lara Martínez que se potencie el club Sidraturismo Asturias con un sello de calidad del Principado, a la vista de que "cada vez somos más quienes ofrecemos visitas guiadas".

Tanto Saúl Moro, presidente de la Asociación de Escanciadores de Asturias, como Carmen Sela, de la patronal hostelera Otea, resaltaron la "unidad" que ha generado en el sector el reconocimiento de la Unesco.

Por la izquierda, María Busta, Juan Carlos Martínez, Juan Cañal, Lara Martínez, Marta García, Carmen Sela y Saúl Moro.

La última mesa redonda, moderada por la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, contó con las intervenciones del antropólogo Xuan de Con; Luis Miguel Orviz, director del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Les Mariñes e impulsor de un juego escolar sobre la sidra; la cantante Anabel Santiago; Juan Stové, director del Museo de la Sidra de Asturias; Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra, y Pablo León, director general de Patrimonio Cultural.

Según pusieron de manifiesto los responsables de la administración autonómica, el gobierno de Asturias "reforzará la promoción nacional e internacional de la cultura sidrera" con una consignación de 900.000 euros en 2026. Además, pondrá en marcha una línea de subvenciones, dotada con 50.000 euros, para proteger los llagares tradicionales; dedicará otros 30.000 euros a investigación y 100.000 más para un nuevo circuito de "Asturies, Cultura en Rede" dedicado a esta temática.

El Principado también trabaja en la elaboración del "pallabreru de la sidra" para recoger el léxico relacionado con el sector y "sigue desplegando el programa plurianual de acciones de preservación y promoción de la cultura sidrera, que reúne más de 115 medidas".