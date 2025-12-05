Villaviciosa contratará a ocho personas desempleadas en un nuevo plan de empleo y de contratación en prácticas: estos son los perfiles y las condiciones
El plazo de solicitud para el plan local se extiende hasta el día 17 y el del programa de prácticas concluye el 18
El Ayuntamiento de Villaviciosa, seleccionará a ocho personas desempleadas para su contratación laboral, con carácter temporal. Dos de ellas serán en la modalidad de contrato formativo para adquirir una práctica profesional. El resto, a través de los Planes de Empleo en el Marco de los Itinerarios Integrales de Activación del Ámbito Local 2025/2026 del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
En el caso de los Planes de Empleo, el gobierno municipal ha elaborado una oferta de plazas teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la convocatoria, diseñando un plan de actuaciones que se basa en proyectos concretos de carácter temporal, vinculados a programas específicos como pueden ser las áreas de turismo, cultura y equipamientos públicos. Consiste en un técnico en turismo, un técnico de biblioteca, un pintor, dos peones y un electricista. Todas las contrataciones se realizarán por un plazo de doce meses, excepto la de técnico de biblioteca, que será por siete meses.
En cuánto al programa de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional (Programa de Trabajo en Prácticas 2025-2026) se contratará en prácticas a dos jóvenes desempleados en la categoría de Técnico Superior en Administración y Finanzas durante un periodo de un año y a jornada completa.
Las personas interesadas en el Plan Local de Empleo podrán consultar las bases y descargar el modelo de solicitud en la sede electrónica de la web www.villaviciosa.es o en el propio Ayuntamiento. El plazo de solicitud se extenderá hasta el 17 de diciembre y se podrá realizar en el Registro Municipal o por cualquiera de los medios que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.
En cuánto al programa en prácticas, igualmente se pueden consultar las bases en la web municipal, y se podrán presentar las solicitudes hasta el 18 de diciembre.
Estas contrataciones serán financiadas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y por el Servicio Público de Empleo Estatal, además de c
- Así son las casas “hobbit” que ya han abierto sus puertas en Villaviciosa: “Todos coinciden en que esto es una pasada”
- Una colección de muñecas Nancy, novedad de este año en el Mercadillo del coleccionista de Villaviciosa, con cuatro días dedicados a antigüedades y cultura vintage
- El belén más marinero llega con novedades: 'Que quien lo visite sienta la esencia de Tazones y la fuerza de la Navidad
- El Grupo de Montaña Llama Ello, 'Aldea más guapa de Villaviciosa' 2025 por su trayectoria de más de treinta años en la promoción del deporte de naturaleza en todos sus niveles
- Villaviciosa enciende la Navidad este viernes: sidra y chocolate para inaugurar unas fiestas con mercadillos y mucha música
- La deuda impagada con Mari Trini: crónica personal sobre un posible crimen de hace cuatro décadas en Asturias que ahora quieren resolver
- La pastelería rural asturiana que recomienda una importante guía gastronómica para esta Navidad: dulces y bollería en una casita verde y de piedra con un jardín de mesas y sillas de madera
- Luis Benito García, 'Castaña de Azabache' en Villaviciosa por su papel clave en la cultura sidrera: 'Me siento muy honrado