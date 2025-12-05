"Vincúlate": así es el exitoso programa de ocio y socialización de Cruz Roja en Villaviciosa del que disfrutan cerca de doscientos vecinos de más de 65 años

Un centenar de vecinos acudieron este jueves a la gala de clausura del proyecto "Vincúlate", iniciativa de Cruz Roja en Villaviciosa que dio comienzo el año pasado "con el objetivo de crear vínculos entre la población mayor de 65 años, además de con otras entidades y agentes sociales del concejo". Impulsado por Rebeca Olagaray y Ana Belén Palacio, trabajadora social y agente comunitaria del proyecto de Cruz Roja, respectivamente, el plan finaliza el próximo día 31 y ha atendido en este periodo a un total 186 personas.

Durante el evento, se compartió un monográfico ccn los asistentes, en el cual se incluyó un mapeo físico y online, un directivo de recursos y una memoria de actividades.

El proyecto en cuestión se focalizó en la organización de diversas actividades de ocio para los participantes, con quienes se realizaron diversos talleres grupales, además de habilitar un espacio en el que los mayores de 65 años expusieron sus preocupaciones e intereses junto a asociaciones vecinales, las cuales también participaron en el proyecto.

Por la izquierda, Ana Belén Palacio, Marisa Fernández, Rebeca Olagaray, Jose Luis Meana, Jessica Silva y Sara Fernández. / Cruz Roja

"La valoración es muy positiva", señaló Olagaray, quien destacó que "hemos superado el objetivo de participantes", motivo por el que las dos encargadas del proyecto mostraron su satisfacción. Del mismo modo, también señalaron que, por parte de los participantes, se expresó un "muy buen sabor de boca". "Ellos mismos señalan que iniciativas como ésta es lo que necesitan", señaló la trabajadora social, que agradeció la colaboración de los entes participantes, entre los que estuvieron implicados la Guardia Civil o dos residencias del concejo, así como de la decena de voluntarios que apoyaron el proyecto durante estos meses. "Nos han acompañado, apoyado y llevado adelante de manera continuada. Les debemos el éxito del proyecto", destacó Olagaray.

Sin embargo, la finalización del proyecto también deja "un sabor agridulce". Esto, señaló Olagaray, se debe a que la iniciativa se desarrolló gracias al apoyo económico de la Fundación Mapfre y del Fondo Social Europeo, subvención que finaliza el 31 de diciembre. "Hemos hecho vínculos nuevos, han conocido a nuevas personas, han creado nuevos grupos y da pena que se acabe", concluyó la trabajadora social de Cruz Roja.