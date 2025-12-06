Lo retro triunfa en Villaviciosa con la Feria del coleccionista: «Hay variedad y calidad»
Una decena de expositores ofrecen miles de artículos vintage en la plaza de abastos, con una serie de muñecas Nancy entre los principales reclamos
V. Alonso
a plaza de abastos de Villaviciosa acoge durante este puente festivo el Mercadillo del Coleccionista y Antigüedades Vintage, que reúne a una decena de anticuarios y coleccionistas llegados de distintos puntos de Asturias. Los visitantes pueden disfrutar de miles de piezas, ya que la oferta abarca desde juguetes clásicos -como Playmobil o Lego- hasta decoración retro, cámaras antiguas, monedas, billetes, vinilos, radios, postales, casetes, libros, piezas vintage y un amplio abanico de objetos de lo más singular.
«Es una feria con variedad y calidad, que está recibiendo numerosos visitantes, favorecida, además, por la coincidencia con el puente festivo de diciembre», explica Marta Hermida, presidenta de AsturVintage, quien invita a todos a acercarse a conocer las propuestas y su marcada estética retro.
Organizado por AsturVintage, en colaboración con el Ayuntamiento de Villaviciosa, el evento suma una decena de expositores especializados en objetos únicos y piezas con historia.
«La feria reúne miles de artículos para todos los gustos, muchos de ellos verdaderas rarezas. Este año, además, incorporamos por primera vez una destacada colección de muñecas Nancy, con decenas de ejemplares, incluidos modelos antiguos de gran valor», señalan los organizadores del evento.
El mercadillo abre este domingo en horario ininterrumpido desde las once de la mañana a nueve de la noche. De lunes también empieza a las once, pero el cierre se adelanta a las ocho de la tarde.
La entrada al recinto expositivo es gratuita para todos los públicos.
