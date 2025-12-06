Villaviciosa ilumina la Navidad con chocolatada y un brindis sidrero: así fue la animada fiesta en la plaza del Ayuntamiento

Villaviciosa vuelve a brillar con fuerza para las fiestas navideñas, inauguradas este viernes en la plaza del Ayuntamiento con una gran animación. La cita, organizada por el Ayuntamiento, comenzó a las seis y media de la tarde con ambientación musical e incluyó una gran chocolatada, un brindis popular con Sidra de Asturias DOP y productos de Alimentos del Paraíso y el encendido del alumbrado festivo. La asociación de comercio Acosevi se sumó al evento con obsequios y un sorteo entre los asistentes. "Manzanina", la mascota del Festival de la Manzana, tampoco se perdió el festejo.

La fachada del Ayuntamiento, iluminada, durante la fiesta de anoche. | VICENTE ALONSO

El alumbrado más espectacular se proyecta sobre la fachada del Consistorio, aunque también llamó mucho la atención el gran paraguas luminoso de la plaza del Ayuntamiento. Por las calles y plazas de la Villa se distribuirán esta Navidad cuatro arcos luminosos de más de cinco metros, junto a otros 43 de menor tamaño. La decoración se completa con 18 guirnaldas en los fustes de los árboles, 38 motivos navideños luminosos, 33 guirnaldas para setos, dos guirnaldas de palmeras, una guirnalda gigante y doce flores de Pascua.

Además, también se inauguró en la plaza de abastos, con una más que notable afluencia de público, una nueva edición de la Feria del Coleccionismo. La programación prosigue hoy con la Ruta de los Belenes. Al acto inaugural asistirá el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Organizada por el Ayuntamiento, la Fundación José Cardín Fernández, la parroquia de Santa María y la Cofradía de Jesús Nazareno, este itinerario belenista incluye seis sedes.

Dentro de la amplia programación musical diseñada para estas fiestas, "Querida Margot" presenta este domingo, a las 19.30 horas en el teatro Riera, su segundo disco de estudio, titulado "Deuce". La entrada es libre hasta completar el aforo disponible.

"En busca Mag@! Doble M" es el título de la representación que el Mago Martín ofrecerá en el teatro Riera el lunes, a partir de las 18.00 horas.

Por su lado, la Asociación Raitana vuelve a celebrar su mercadillo solidario de Navidad este fin de semana. Es en la carpa instalada junto a la plaza de abastos (calle Mercado). En ese mismo recinto, la AMPA del Colegio San Rafael organiza los días 20 y 21 "El rincón navideño de la Villa", con mercadillo y otras actividades.

El Espacio Joven, la sala municipal de ocio para jóvenes y adolescentes, incluye en su programación especial de Navidad campeonatos de videojuegos en la planta baja del Ateneo.

Los festivales escolares de Navidad, previos a las vacaciones, darán todo el protagonismo a los más pequeños. Los del Colegio San Rafael serán los días 17 y 18, mientras que el encuentro con Aliatar del alumnado del Colegio Maliayo tendrá lugar en la mañana del día 19. Las actividades se desarrollarán en el teatro Riera.

El sábado día 13, desde las 19.30 horas, tendrá lugar en el Riera el festival de la Escuela de Música Tradicional de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero. Por su lado, la Banda de Música actuará en la iglesia parroquial de la Villa el sábado 20, a las 20.45 horas. El día 27, a las 20.00 horas, hará lo propio en la iglesia de Quintes. La Coral Capilla de la Torre también ha preparado un programa especial para su concierto de Navidad, que será el día 19, a las 18.00 horas, en el monasterio de las Clarisas.

La recepción de Aliatar tendrá lugar el día 26 en la plaza del Ayuntamiento. La gran cabalgata llegará el día 5. El Salón de Navidad abrirá sus puertas los días 2, 3 y 4 de enero en la plaza de abastos.