Los nacimientos llenan la Villa de tradición navideña: así son los belenes de la décima edición de la ruta maliayesa
"La vida es un belén y depende de nosotros, que somos las figuras, decidir cómo nos queremos situar ante Dios", afirma Sanz Montes durante la bendición que inauguró el recorrido por las seis sedes
"La vida es un belén y depende de nosotros, que somos las figuras, decidir cómo nos queremos situar ante Dios". El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, inauguró este sábado con esta reflexión y su bendición la décima edición de la Ruta de los Belenes de Villaviciosa, que permanecerá abierta hasta el próximo 5 de enero. El prelado estuvo acompañado por el alcalde maliayés, Alejandro Vega, y José Cardín, presidente de la Fundación José Cardín Fernández, una de las organizadoras de una cita que las pasadas navidades rondó las quince mil visitas. También acudieron al acto Celestino Riesgo, párroco de Villaviciosa; Luis Fernández, en representación de la Cofradía de Jesús Nazareno, y Plácida Novoa, de la Asociación Belenista de Gijón, así como varios integrantes de la corporación municipal y seminaristas que acompañaban por la mañana a Jesús Sanz Montes en Valdediós.
La ruta se compone de seis sedes. Por orden, la primera de ellas es el conocido como Belén de la Oliva, expuesto en la sede de la Fundación José Cardín Fernández y obra de Nicolás Rodríguez Martín. El uso del agua y sus más de cien figuras son protagonistas de este espectacular nacimiento. La siguiente parada es la Casa de los Hevia, donde se puede observar el belén realizado con personajes de madera por los usuarios de la Asociación Raitana de apoyo a personas con discapacidad. A su lado, se muestran varios de los nacimientos elaborados para esta Navidad por los alumnos y las familias del Colegio San Rafael.
La tercera etapa de este itinerario es el Nacimiento de las Clarisas, elaborado por las monjas en colaboración con la Asociación de la Danza del Portal. La congregación maliayesa, cuya presencia en la Villa se remonta al año 1694, ofreció ayer a la comitiva inaugural de la que formaron parte el Arzobispo y el Alcalde cantos y poemas relacionados con la Navidad. Muy cerca del cenobio, en la iglesia parroquial de Santa María, se expone el nacimiento que monta desde hace 54 años en este templo Ovidio Vecino Busto, gran colaborador de la parroquia. Recrea, con gran verosimilitud y unas 150 figuras, el transcurrir del día, desde el alba al anochecer.
Dos papas
La siguiente parada de la ruta es el Belén Napolitano instalado en el Museo de la Semana Santa de Villaviciosa, notable ejemplo de escultura barroca naturalista. Como curiosidad, incorpora las figuras de los papas Benedicto XVI y Francisco, ambos con vida en el momento en que se elaboró esta espectacular creación que pertenece a la colección de Nicolás Rodríguez, quien, además de Hermano Mayor de la Cofradía de Jesús Nazareno, es uno de los principales belenistas de la región.
La ruta concluye ante el Belén Bíblico Monumental que la Asociación Belenista de Oviedo ha instalado en la plaza de abastos de la Villa. La brillante composición, con gran calidad y realismo , está ambientada con construcciones típicas de la época y sus oficios más representativos.
