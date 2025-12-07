San Justo reivindica la esfoyaza tradicional: «Permanece en el recuerdo de los mayores y no queremos que se pierda»

Los vecinos de San Justo (Villaviciosa) celebraron este fin de semana una esfoyaza popular que congregó a cerca de un centenar de participantes de todas las edades, desde niños hasta personas mayores. La actividad recupera una de las tradiciones más arraigadas de la cultura rural asturiana: la esfoyaza del maíz y la elaboración de riestres con panoyes, prácticas que antaño eran habituales en los pueblos.

Desde la Asociación de Vecinos San Justo y Pastor, organizadora de la actividad, se destacó el objetivo de mantener viva esta costumbre y transmitirla a las nuevas generaciones. «Entre los mayores permanece el recuerdo de la tradición y queremos que no se pierda», señalaron desde la entidad, que ya tuvo éxito en las dos ediciones precedentes del evento.

Al mismo tiempo, la asociación subrayó la importancia de acercar estas prácticas a los más jóvenes. «Queremos que los niños conozcan lo que son les gabielles, la esfoyaza o les riestres de maíz, y que comprendan que hace apenas unas décadas esta labor era fundamental en la vida de las comunidades rurales. El maíz no solo servía de alimento para el ganado, también formaba parte de la dieta familiar y constituía un recurso esencial en la economía doméstica de los hogares asturianos», añadieron los organizadores.

El broche final a la animada jornada llegó con una espicha popular, en la que no faltaron las tortillas, bollos preñaos, tortos con lacón y picadillo, postres típicos y, por supuesto, la sidra.

La fiesta estuvo amenizada por la música tradicional asturiana del grupo Tayuelu, que puso ritmo y alegría a una celebración que se convirtió en una auténtica folixa, marcada por un gran ambiente festivo y familiar.