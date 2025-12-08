La asociación Raitana celebró su mercadillo y ya prepara las "Navidades inclusivas"

La Asociación Raitana celebró este fin de semana su mercadillo solidario de Navidad en la carpa instalada en la calle Mercado de la Villa. La cita ha supuesto una oportunidad inmejorable para conocer su trabajo de cara a la integración de personas con discapacidad.

Raitana promueve con el Ayuntamiento la iniciativa «Navidades inclusivas». Su objetivo es facilitar un ocio accesible a personas con discapacidad. Así, durante el Salón de Navidad, el día 2, de 17.00 a 18.00 horas, y el día 3, de 12.00 a 13.00 horas, el acceso a los hinchables será limitado y sin música. La cabalgata y el encuentro con Aliatar también serán para todos.

En la misma carpa, el AMPA del Colegio San Rafael organiza los días 20 y 21 de este mes de diciembre El rincón navideño de la Villa, con un mercadillo y divertidas actividades con el objetivo de recaudar fondos pro-viaje de estudios.