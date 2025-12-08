El concurso de postales navideñas de Villaviciosa bate récords y ya tiene ganadores: esta es la decisión del jurado

Miranda Vitienes, alumna de quinto de Primaria del Colegio San Rafael de Villavociosa, ha resultado ganadora de la séptima edición del Concurso Escolar de Postales Escolares de Navidad, que logró un récord de participación con un total de 228 trabajos presentados por estudiantes de cuarto, quinto y sexto de Primaria. La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento y respaldada un año más por la Asociación de Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi), patrocinadora de los premios, ha logrado implicar a los tres centros educativos del concejo: el CRA Les Mariñes, el Colegio Público Maliayo y el Colegio San Rafael. en Villaviciosa.

La obra ganadora es una composición muy simbólica en la que un arco de luz da la bienvenida a la Navidad y será la imagen institucional con la que el alcalde, Alejandro Vega Riego, felicitará estas fiestas.

El jurado encargado de fallar el galardón ha estado integrado por Lola Lozano, del Ateneo Obrero de Villaviciosa, y los acuarelistas Isabel Hernández y Enrique Mijares (Grupo Nieblastur). Sobre la mesa tuvieron una amplia diversidad de técnicas, colores y motivos: árboles, luces, estrellas, Belenes, renos y otros símbolos tradicionales de la Navidad entre edificios emblemáticos y rincones de la Villa.

El segundo premio recayó en Juan Piquero Pérez, estudiante de sexto de Primaria del Colegio Maliayo, por una detallada ilustración del edificio consistorial enmarcado en una bola de Navidad. El tercer galardón fue para Selena María Priore Álvarez, de quinto de Primaria del CRA Les Mariñes, gracias a su colorista y amable representación de unos renos sobrevolando el parque.

El jurado subrayó la alta calidad artística de las propuestas: "Todas han sido creaciones muy imaginativas, muchas realmente excepcionales, siendo la mayor dificultad premiar solo a tres de ellas", apuntaron.

El Ayuntamiento de Villaviciosa expresó su agradecimiento a los centros educativos, al profesorado y a las familias por su implicación en un certamen que, año tras año, contribuye a reforzar los valores culturales y comunitarios de la Navidad en la Villa.