El espectacular belen "mariñán" de Castiellu la Marina, en Villavociosa, sigue creciendo: 850 figuras en 35 metros cuadrados

Villaviciosa se reafirma como referente de la tradición belenista con el monumental nacimiento particular que Roberto Álvarez y María José Martínez han instalado en su vivienda de La Vega, en Castiellu de la Marina. La representación alcanza este año los 35 metros cuadrados y reúne más de 850 figuras, convirtiéndose en uno de los montajes más espectaculares del concejo.

Este belén "mariñán" combina las escenas clásicas del nacimiento de Jesús —la posada, el castillo de Herodes, la Anunciación o la cueva del nacimiento— con estampas de la vida rural asturiana. Entre las novedades de esta Navidad destacan una nueva montaña culminada por una réplica artesanal de la basílica de Covadonga, una huerta sembrada con casas de corredores típicos asturianos, ríos, lavaderos, fuentes y una noria de agua. Especial atención merece el mercado asturiano, con puestos de quesería, pescadería, carnicería y frutería, recreados con gran realismo y atendidos por figuras en movimiento que transmiten la vida cotidiana de antaño.

Un detalle del nacimiento. / V. Alonso

La escenografía se completa con un taller de tonelería, un chigre en plena actividad, huertos sembrados, corrales con animales y una montaña coronada por una cascada de agua natural. El sistema de iluminación, que simula amaneceres y noches estrelladas, junto a efectos sonoros y elementos naturales como musgo, troncos y piedras recogidos en la propia huerta, refuerzan la autenticidad del conjunto.

Roberto y María José llevan más de dos décadas ampliando y perfeccionando esta obra. "Empezamos hace veinte años con apenas dos metros cuadrados y nunca imaginamos llegar a algo así", reconocen. "Cada Navidad sentimos la ilusión de mejorar, de añadir algo nuevo para transmitir mejor la historia y la esencia de esta tradición, que, además, a nosotros nos encanta”, añade María José, para subrayar las casi 400 horas de trabajo artesanal dedicadas este año al montaje del mágico escenario navideño

El belén incluye muy realistas figuras en movimiento, como un alfarero, un panadero, un carpintero o un asador, que aportan dinamismo a la escena. Ardillas, zorros, gallinas, vacas y caballos completan el paisaje, mientras los efectos de agua en fuentes, riachuelos y lavaderos aportan frescura y realismo. “Ha sido un desafío enorme, pero también una satisfacción inmensa. Cada figura, cada piedra y cada rincón están hechos por nuestras manos y pensados para emocionar“, destacan Roberto y María José

El belén monumental de La Vega, ubicado en la finca Arnadiellu número 4 de Castiellu de la Marina puede visitarse hasta el 10 de enero, previa reserva telefónica (684 632 693). Sus creadores invitan a vecinos y visitantes a descubrirlo y disfrutar de una tradición que, año tras año, sigue creciendo en creatividad, dedicación y espíritu navideño.