Villaviciosa cierra el domingo el calendario anual de fiestas rurales: esta es la centenaria propuesta de Seloriu

Los vecinos ya compartieron el pasado sábado un "fornáu" de castañas con sidra

La procesión del año pasado.

La procesión del año pasado. / Vicente Alonso

Vicente Alonso

Villaviciosa

La parroquia de Seloriu (Villaviciosa) celebrará este próximo domingo, día 14, la fiesta en honor a su patrona, Santolaya, conocida popularmente como la fiesta de los Ramos. Se trata de una tradición centenaria de las festividades rurales asturianas, en la que los ramos se ofrecen como símbolo de gratitud y admiración al santo patrón o patrona.

La jornada dará comienzo a las 12:00 horas con el desfile de ramos desde los distintos pueblos hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Como marca la costumbre, cada barrio  acompañará su ramo en procesión, con la participación de mayores y niños, mientras una gran descarga de voladores rendirá homenaje a la patrona.

Posteriormente, se celebrará la misa solemne, seguida de la tradicional procesión de los ramos, acompañada de gaita y tambor, con lo que se pondrá el broche final a una de las últimas fiestas del año en Villaviciosa.

La entidad vecinal organizó el pasado sábado un "fornáu" con amagüestu de castañes, sidra dulce y natural en las antiguas escuelas. La cita sirvió para ir abriendo boca y animar  el ambiente festivo que culminará este domingo con la fiesta de los Ramos.

