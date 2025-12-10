La Banda de Gaites de Villaviciosa celebra el sábado su festival navideño con "sorpresa" en los galardones anuales

La Banda Gaites Villaviciosa El Gaitero celebrará este sábado el tradicional Festival de Navidad de su escuela de música tradicional en el Teatro Riera, a partir de las 19.30 horas con entrada libre para el público. Medio centenar de alumnos, acompañados por sus profesores, demostrarán todo lo que llevan aprendido a lo largo del año en cada una de las modalidades impartidas: gaita asturiana, tambor tradicional, acordeón diatónico, flauta travesera de madera, pandereta y baile tradicional.

Uno de los momentos más especiales del festival será la entrega de galardones de la Banda de Gaites en sus dos categorías. La primera de ellas reconoce a "la persona, asociación o entidad destacada en la defensa y divulgación de la cultura y las lenguas de Asturias". Este año recae en Xicu Ariza, periodista y músico, responsable de iniciativas como la página musicasturiana.com y de numerosos proyectos relacionados con la música y la cultura asturiana desde muy joven.

La segunda distinción se destina a premiar a "la persona, entidad o asociación que haya apoyado de forma especial a la banda desde sus inicios". Este reconocimiento se mantiene en secreto, ya que la agrupación quiere reservar su nombre como sorpresa.

La Banda Gaites Villaviciosa "El Gaitero", que el próximo año conmemorará su 40.º aniversario, pondrá el broche final al festival con la interpretación del "Asturias, patria querida".