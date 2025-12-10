El rincón de Villaviciosa en el que los juegos de mesa son protagonistas y se buscan participantes: "Es una experiencia única"

Hay un rincón en Villaviciosa donde las máquinas y la tecnología aún no han llegado. O al menos se rememora ese ambiente de la década de los ochenta y los noventa del pasado siglo en los que para una tarde de diversión servía con reunirse un grupo de familiares o amigos para acercarse a la estantería y elegir la caja con el juego de mesa preferido. Con esa magia de sumergirse en el encanto de los juegos temáticos, de gestión de recursos o de fiesta y risas, dieciocho personas integran el Club Juegos de Mesa de Villaviciosa, la Asociación VillaJuegos. "Nuestra idea es expandirnos, sumar más socios y disfrutar más de esta experiencia, que es única", afirma Dani Valera, uno de los impulsores de una iniciativa en la que el entretenimiento es el protagonista.

Esta asociación sin ánimo de lucro se lanzó el pasado febrero. Valera, catalán afincado desde hace ocho años en Cabranes, se animó a promover este grupo de reunión en torno a los juegos de mesas, que tiene como premisa fundamental para sumarse ser mayor de edad. “El más joven, ahora mismo, tiene 27 años. El mayor, 50”, cuenta Valera.

Son los de la generación de "millennials" quienes se suman a este viaje nostálgico, en el que una tarde cualquiera de por semana, a través del grupo whatsapp, uno de los integrantes propone la partida y el juego, mientras el resto se van apuntando. Así surgen las reuniones en el local de Villaviciosa donde se desarrollan las partidas. "Los juegos son los que llevamos nosotros mismos. Hay infinidad de propuestas”, destaca Valera.

El encanto de estar atento a unas reglas

La cuota de cada socio es de veinte euros mensuales, para cubrir los gastos del local, principalmente. Aspiran a sumar nuevos integrantes. "Vamos muy justos, por eso animamos a que haya más gente que se una", indica Valera, que añade uno de los alicientes para disfrutar de esta propuesta de ocio en tiempos de tecnología: "Los juegos aportan muchas cosas, justo en el momento en que vivimos, en el que se está hablando de la poca atención y la fugacidad de las redes y las pantallas, cuando hay un estudio que dice que la media de ver vídeos y de atención en ‘Tik Tok’ es de ocho segundos", resalta.

Una jornada con partidas en el club de juegos de mesa. / Lne

¿Y cuál es el encanto de una tarde disfrutando de un juego de mesa? "Estar atento a unas reglas, un seguimiento de cómo va evolucionando algo y una manera sociable de conocer gente, además de saber lidiar con cuestiones sociales, aprender a gestionar recursos o tener paciencia", indica Dani Valera, que pone también el ejemplo de una pareja de Valencia, que se trasladó a vivir a Asturias. "Se apuntaron al club y han quedado enganchados", afirma el promotor de la iniciativa.

Los juegos más populares

En cuanto al estilo de los juegos, giran principalmente sobre cuatro pilares. Los temáticos, donde Valera destaca por el ejemplo el "Gloomhaven"; Los "euro games", entre los que aparecería, por ejemplo, el "Blood on the clock tower" ("Sangre en el reloj de torre"), con partidas de hasta catorce personas, y los "party", que son “más ligeros y de risas” apunta Valera.