La montaña, protagonista en Villaviciosa: semana de conferencias, belén de cumbres y carrera de récord, con más de seiscientos atletas

La XXX Semana de Montaña de Villaviciosa organizada por el Grupo de Montaña Llama-Ello con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa se celebrará entre los días 15 y 19 en el teatro Riera, con sesiones a partir de las ocho y media de la tarde. El programa fue presentado este miércoles y cuenta como plato fuerte con la presencia del histórico Carlos Soria, quien, a sus 86 años, estará en la Villa para hablar de "72 años disfrutando de la montaña". La cita se cerrará con la colocación del tradicional Belén de Cumbres en Peña Cabrera, con posterior comida de hermandad entre los socios y simpatizantes, el domingo 21.

El Grupo Llama Ello también presentó la XII edición de la Carrera VillaCabra Trail, que tendrá lugar este próximo domingo. Estuvieron presentes el alcalde, Alejandro Vega; el concejal de Deportes, José Antonio Fernández, y Juan Manuel Parrondo y Cesar Pina por el colectivo organizador, quienes destacaron que la Semana de Montaña de Villaviciosa "se encuentra plenamente consolidada y se ha convertido en uno de los referentes del montañismo en Asturias con sus treinta años de vida". De igual forma, resaltaron el "crecimiento de la carrera de montaña que une Villaviciosa y Cabranes", así como su "gran potencial"

Alejandro Vega Riego destacó la "gran labor de Llama Ello y de los patrocinadores en todos estos años para tener una de las mejoras semanas de montaña de Asturias y poner en marcha una prueba como VillaCabra, que vuelve a batir récord". El regidor también felicitó al colectivo por el trabajo que desarrollan y por el premio de Cubera que recibe este jueves, destacando "el papel de Juan Parrondo en estos años, que debemos recordar, como hemos hecho dándole el nombre al rocódromo municipal, que es uno de sus últimos logros".

Para finalizar, el Alcalde,expresó el "compromiso del actual gobierno municipal para seguir apoyando a Llama-Ello, a la Semana de Montaña y a VillaCabra, así como a "seguir mejorando como hemos hecho con las obras en el frontón para el rocódromo".

XII TRAIL VILLACABRA 2018 - TROFEO MAYADOR

El XII Trail VillaCabra Trofeo Mayador tiene la salida prevista a las nueve menos cuarto de la mañana desde la plaza del Ayuntamiento. La prueba sumará cerca de seiscientos corredores de toda España, 110 de fuera de Asturias y con representación internacional. Los deportistas recorrerán el concejo maliayés desde la capital hasta zonas tan emblemáticas como el Monte Cubera, la Ruta de Los Molinos del Profundu o Peña Cabrera.

Con tres distancias -11, 21 y 27 kilómetros- la prueba casi ha conseguido la paridad entre sexos en su distancia más corta, siendo esto un síntoma de la buena salud de la que goza esta cita y las carreras de montaña en general.

La carrera terminará a la una y media en el centro de Villaviciosa, con la ceremonia de entrega de premios a los ganadores en los soportales del Ayuntamiento.