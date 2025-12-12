Cubera entregó sus premios, que "miran a quienes hacen país, a las personas que se han ganado el grado de paisanos"

El colectivo Cubera entregó el título de Aldea más guapa de Villaviciosa 2025 al Grupo de Montaña Llama-Ello, en reconocimiento a su larga trayectoria, la fidelidad a sus principios y el empeño en divulgar el valor de la naturaleza. El acto destacó también el trabajo creativo con las personas mayores, la investigación y difusión de la música tradicional y el ejercicio de una información cercana y comprometida con distinciones a José Antonio Labra, Eduardo Llosa y Enrique Corripio. La ceremonia, celebrada en el Teatro Riera, se cerró con un emotivo recuerdo a Gabriel González Tuya, directivo de la asociación hasta su fallecimiento y protagonista activo en ediciones anteriores de esta gala.

El diploma para Llama-Ello va acompañado de una dotación económica de mil euros que tendrá destino inmediato en la amplia agenda de actividades que la asociación montañera desarrolla a lo largo del año. En el escenario estuvieron presentes su actual presidente, César Pina, y su predecesor, Juan Parrondo, a quien el presidente de Cubera, Ángel Valle, dedicó unas palabras de reconocimiento durante su intervención previa a la entrega de galardones. En su discurso, Valle subrayó el valor del “paisaje” que figura en el nombre de la entidad, llevándolo hacia el concepto de “paisanaje”: "Los paisanos y paisanas que hacen país, es decir, un territorio con características geográficas y culturales propias. A esas personas que se han ganado entre nosotros el grado de paisanos es a las que miran nuestros premios”.

Experiencia de creatividad

Antes de la entrega de diplomas, diseñados para la ocasión por el artista local Daniel Fernández Jove, se proyectó el documental "Arte y Territorio 2025", que sirvió de presentación al primer galardonado, José Antonio Labra, director del Área de Atención a las Personas Mayores de la Comarca de la Sidra. Cubera reconoció su proyecto como “una experiencia de creatividad y acercamiento a la cultura que rompe las barreras de la edad, fomenta el grupo y devuelve protagonismo a quienes son referentes de ese saber cercano que hace comunidad”.

Galardonados, con el alcalde de Villaviciosa, primero por la derecha, y con miembros de la asociación. / A. V.

El segundo reconocimiento fue para Eduardo Llosa, por su compromiso con la música tradicional asturiana, desde la fabricación artesanal de instrumentos de percusión hasta su participación en grupos folk, la dirección de la Banda de Gaites de Villaviciosa y la organización del Festival Internacional de la Gaita (FIG). En su intervención, Llosa agradeció el galardón e interpretó una pieza de un histórico tamboritero de Les Mariñes, rescatada en sus investigaciones.

La tercera distinción recayó en Enrique Corripio Monestina, por su labor periodística al mantener viva la edición de El Eco de Cabranes como medio de comunicación local. Cubera destacó en su diploma “una manera de entender la información como herramienta de conocimiento y no como estrategia de manipulación”. La cabecera, nacida hace más de un siglo para paliar la precaria situación de la enseñanza rural, fue recuperada por Corripio en los años 80 y sigue activa desde 2015.

Palabras de agradecimiento

En la foto final de familia, los premiados agradecieron a la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa el reconocimiento recibido: “Estamos muy agradecidos a Cubera por estos reconocimientos, que nos animan a reforzar nuestro compromiso con la cultura, las tradiciones y la comunidad, y a seguir trabajando para mantenerlas vivas”.

La gala volvió a evidenciar la fuerza del tejido cultural de Villaviciosa y el valor de quienes contribuyen a engrandecer su paisaje y su paisanaje.