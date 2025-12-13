La emoción desborda en el reconocimiento a Gabriel González Tuya en Villaviciosa: "Su legado trasciende la música"

El teatro Riera acogió ayer un emotivo festival musical en homenaje a Gabriel González Tuya, reconocido cantante de tonada maliayés fallecido en octubre. La cita, organizada por el Coro San Roque de Lastres (Colunga) en colaboración con el Ayuntamiento de Villaviciosa, reunió a numerosos vecinos y amigos del artista.

"Gabriel deja un legado que trasciende la música, fue un ejemplo de generosidad y compromiso con su tierra, un artista cuya voz permanecerá como símbolo de unión y recuerdo", subrayaron representantes del Coro San Roque. Para muchos maliayeses, el homenaje fue también "un reconocimiento imprescindible a un artista profundamente vinculado a su Villaviciosa, donde deja una huella cultural y humana difícil de olvidar".

El festival contó con las actuaciones del Coro Marinero Manín de Lastres, el Dúo Clarín, la Coral Capilla de la Torre, Goyo Suárez, el Dúo Astur y el Coro San Roque de Lastres, además de un vídeo de Cholo Parajón. La entrada, con un donativo de cinco euros, permitió recaudar fondos que se destinaron íntegramente a la Asociación Raitana, dedicada al apoyo de personas con discapacidad.

"Festival Solidario de Navidad Memorial Gabriel González Tuya"

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, anunció durante el homenaje que el Ayuntamiento creará el "Festival Solidario de Navidad Memorial Gabriel González Tuya". Lo hará en su memoria y "en agradecimiento por su implicación y colaboración con la vida musical y cultural de Villaviciosa y la Comarca de la Sidra", así como por su colaboración con las causas sociales y vecinales, destacó el regidor a la hora de trasladar esta decisión.

El Coro San Roque de Lastres, ayer, en el teatro Riera de Villaviciosa para participar en el homenaje a Gabriel González Tuya. / Vicente Alonso

González Tuya participó a lo largo de su vida en numerosos eventos solidarios, certámenes de canción asturiana y fiestas locales, donde destacó por su prodigiosa voz y su compromiso con la comunidad. Fue el autor del himno de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, estrenado en marzo de este año, y en 2024 compuso una canción conmemorativa por el 70.º aniversario de la Danza del Portal.

Actividades solidarias

Entre sus creaciones más recordadas figuran las dedicadas a las sardineras del concejo y la popular "La Portalina y el Neñu", interpretada en festivales solidarios navideños y en la tradicional colocación del monumento al Portalín en el Campo San Francisco de Villaviciosa. Además, colaboró estrechamente con asociaciones locales como Raitana o Cruz Roja , a las que cedía parte de los beneficios de su trabajo artístico. También cooperó con entidades y asociaciones locales como Cubera o el Ateneo Obrero, entre otras, además de con el Ayuntamiento.