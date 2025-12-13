Fallece un hombre tras desplomarse en la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa

Conmoción en Villaviciosa por el suceso que se ha producido en la mañana de este sábado en el centro de la Villa. Un vecino de 77 años se desplomó de manera repentina en la zona de la plaza del Ayuntamiento y falleció sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por salvarle la vida.

Según relataron testigos presenciales, el hombre se desplomó repentinamente en la plaza, lo que motivó la inmediata intervención de la Policía Local, Guardia Civil y de los servicios sanitarios. Hasta el lugar se desplazó también una UVI móvil, cuyos profesionales, junto con el resto del personal sanitario, practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos.

Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvar su vida, certificándose finalmente el fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.

En el momento del suceso había numerosos vecinos pasando por la zona y lo ocurrido causó un profundo pesar en la comunidad maliayesa, ya que el fallecido era una persona muy conocida y apreciada en la villa.