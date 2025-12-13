Valdediós, el reino perdido del agua que es "el mayor conjunto de arqueología hidráulica de la Asturias medieval"

Acto conmemorativo del XXXIX aniversario de la escuela-taller de Valdediós con una jornada en el Ateneo Obrero de Villaviciosa en la que el arqueólogo e investigador Iván Muñiz ofreció una ponencia en la que abordó los hallazgos del sistema hidráulico de aprovechamiento del agua en el valle de Valdediós por parte de los monjes del Cister desde el siglo XI.

Durante la conferencia, titulada "Valdediós. El reino perdido del agua. La nueva arqueología de un monumento excepcional", destacó que el de este emblemático lugar es "el mayor conjunto de arqueología hidráulica de la Asturias medieval y uno de los más importantes de los reinos del norte y del paisaje europeo del Cister”. Muñiz también incidió en la conexión internacional de Villaviciosa con Europa, y en concreto con la Borgoña, a través del Camino de Santiago y el Císter, y la potencialidad aún por dimensionar de los hallazgos del monasterio.

Su ponencia supuso la presentación de los primeros resultados de la investigación de su estudio "Arqueología Perdida de los Monjes Blancos", que se expusieron también previamente en el Museo Arqueológico de Asturias.

Directivos, monitores y alumnos

El acto estuvo organizado por la Asociación Cultural ASTA, colectivo formado por equipos directivos, monitores y alumnos de las escuelas-taller del Principado que rehabilitaron durante años en conjunto monumental de Valdediós. A la cita acudió el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, que intervino junto con el presidente de ASTA, Gonzalo González Espina, y Marcelino Barbés García, encargado de la presentación del arqueólogo.

El regidor destacó la labor de la asociación "para mantener la memoria de la buena experiencia que fue la escuela-taller de Valdediós, de la que salieron buenos profesionales", y su preocupación "por todo lo relativo a un lugar tan importante para Villaviciosa y para Asturias”. Felicitó también por su trabajo a Iván Muñiz y manifestó el interés del Ayuntamiento en "apoyar las iniciativas que puedan surgir del mismo, dada su importancia y relevancia”.

La jornada concluyó con un concierto de guitarra a cargo de Santos Sánchez do Santos, y un encuentro de confraternización entre todos los asistentes.