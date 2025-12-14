La escuela de música tradicional se luce en Navidad: así fue el festival de la Banda Gaites Villaviciosa- El Gaitero

La Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero celebró este sábado el Festival de Navidad de la Escuela de Música Tradicional, un encuentro que volvió a llenar el teatro Riera. Con una trayectoria ya consolidada, la cita reunió sobre el escenario a medio centenar de alumnos y alumnas que, acompañados por sus profesores, demostraron con solvencia todo lo aprendido en las distintas modalidades que ofrece la escuela: gaita asturiana, tambor tradicional, acordeón diatónico, flauta travesera de madera, pandereta y baile tradicional.

El público, que abarrotó el teatro, premió cada actuación con aplausos y ovaciones, disfrutando de una completa muestra de música tradicional interpretada por estudiantes de todas las edades. El resultado fue un éxito rotundo que volvió a reafirmar el papel de la escuela como formadora y dinamizadora de la cultura musical asturiana.

Uno de los momentos más esperados llegó con la entrega de los galardones que la Banda Gaites concede cada año. La primera distinción, destinada a “reconocer a la persona, asociación o entidad destacada en la defensa y divulgación de la cultura y las lenguas de Asturias”, recayó en Xicu Ariza, periodista y músico, motor de múltiples iniciativas culturales desde muy joven. “Un reconocimiento indudablemente justo, pues su trayectoria demuestra un compromiso sostenido y ejemplar con la identidad cultural asturiana” señalaron desde entidad maliayesa en la entrega del reconocimiento.

La segunda distinción, destinada a “premiar a la persona, entidad o asociación que haya apoyado de forma especial a la banda desde sus inicios”, se mantuvo en secreto hasta el mismo momento de su anuncio, aumentando la expectación en el Riera. Finalmente, se anunció que la premiada era Laura Ruiz González, profesora de panderetes y baile en la Escuela de la Banda Gaites. “Es muy merecido por el brillante y profesional trabajo que hizo durante años en la escuela y que tuvo que dejar este año. Nos llena de orgullo entregarle este reconocimiento por todo ello”, manifestaron desde la banda.

Ambos reconocimientos fueron muy aplaudidos por los más de dos centenares de asistentes que llenaron el Riera, reafirmando así el profundo agradecimiento de todos hacia los homenajeados.

La Banda Gaites Villaviciosa El Gaitero, que el próximo año celebrará su 40º aniversario, puso el broche final al festival con una emocionante interpretación de “Asturias, Patria querida”, con todo el público puesto en pie. Un cierre vibrante para una jornada que volvió a demostrar la fuerza, el talento y la emoción de la música tradicional asturiana. Se conoció además que el Festival Internacional de la Gaita ya tiene fechas: el 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2026.