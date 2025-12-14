Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VillaCabra Trail de récord en Villaviciosa, con cerca de 600 corredores en la tradicional prueba maliayesa

Aitor Pulgarín Arribas e Isabel Gimeno Miquel ganaron en la prueba de 27 kilómetros en sus respectivas categorías

La XII edición del VillaCabra Trail, celebrada este domingo con salida y meta en Villaviciosa, reunió a cerca de 600 corredores procedentes de toda España, entre ellos 110 de fuera de Asturias, y con representantes de 4 países, 12 comunidades autónomas y 17 provincias.

En este clásico de las carreras de montaña en Asturias los participantes recorrieron distintos parajes del concejo maliayés, desde la capital hasta enclaves tan emblemáticos como el Monte Cubera, la Ruta de los Molinos del Profundu o Peña Cabrera.

La prueba ofrecía tres distancias —11, 21 y 27 kilómetros— y, según destaca César Pina, presidente del Club de Montaña Llama-Ello, organizador del evento, “la carrera ha rozado la paridad de participación entre hombres y mujeres en su distancia más corta, un síntoma de la excelente salud de la prueba y de las carreras por montaña en general”.

Carrera que cada vez atrae a más gente

Desde el club organizador mostraron asimismo su satisfacción por la participación récord, que incluyó deportistas llegados no solo de toda Asturias, sino de toda España. “Además en los últimos años la carrera está atrayendo a  corredores de diferentes nacionalidades y en esta edición hay participantes que han llegado de Francia, Portugal, Inglaterra y hasta de Canadá”,  destacaron César Pina y Juan Parrondo del Llama-Ello

El VillaCabra Trail está organizado por el Club de Montaña Llamaello, con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y varios patrocinadores, que asistieron a la entrega de premios celebrada en la plaza del Ayuntamiento ante numeroso público.

Los ganadores

Los ganadores en la prueba de 27 kilómetros fueron, en categoría masculina, Aitor Pulgarín Arribas (2:13:50), Xuan Calderón Presa (2:17:23) y Raúl Díaz González (2:20:05), que quedaron en primer, segundo y tercer puesto, respectivamente. En categoría femenina venció Isabel Gimeno Miquel (2:58:40), seguida de Eva Álvarez Cerra (2:59:23) y Marta González Blanco (3:00:18).

En el recorrido de 20 kilómetros ganó Jonatan Arobes Álvarez (1:42:22), y tras de él se clasificaron Pablo Sierra González (1:46:01) y Rubén Gordillo Cortines (1:48:15). En categoría femenina el podio fue para Cristina Ardisana Mulleda (2:04:46), a la que siguieron Aroa Calvo Gómez (2:07:57) y Patricia Fernández del Río (2:08:47).

Por último, en 11 kilómetros el primer clasificado fue Santiago Gutiérrez Sánchez (0:47:05), y por detrás suyo entraron Javier Agudo Rueda (0:47:18) y Moisés Caso Montes (0:47:39). Marina Cuesta Chanes ganó en la categoría femenina (0:54:42), segunda quedó Fátima Álvarez Salazar (0:55:56) y tercera Verónica Robla Iglesias (0:59:25).

