Seloriu, fiesta con siete ramos: "Esto es más que una tradición, representa la unión de nuestros barrios"

Seloriu, en el concejo de Villaviciosa, vivió ayer una jornada festiva cargada de tradición y sentimiento con la celebración de la Fiesta de los Ramos, una cita que cada año reúne a numerosos vecinos y a cada vez más visitantes en torno a una de las expresiones más arraigadas de su cultura. Puntual, a las 12.00 horas, comenzó el desfile de siete ramos elaborados por los distintos barrios y familias de la parroquia, que este año fueron La Busta, Santamera, Villar, Olivar, El Terienzu y La Cai, además del que aportó la asociación de vecinos.

Como es costumbre, hicieron el recorrido desde cada barrio en compañía de mayores y niños hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia. También manda la tradición que los ramos sean recibidos con una gran descarga de voladores en honor a la patrona, centro de esta antíquisima cita que es seña dde identidad local.

"Para nosotros los ramos son mucho más que una tradición: representan la unión de nuestros barrios, el esfuerzo compartido y la alegría de mantener vivas nuestras raíces. Cada año es emocionante ver cómo generaciones distintas se juntan para celebrar y transmitir esta costumbre que tanto nos identifica como celebración festiva y manifestación cultural", apuntaron algunas familias como la de Joaquín Menéndez y Eva Alonso, vecinos muy involucrados en el festejo.

Tras la llegada de los ramos a la iglesia parroquial se celebró la misa solemne, presidida por el párroco local, Néstor Andrés Atampiz Ríos, en la que se bendijeron. Finalizada la eucaristía, tuvo lugar la procesión acompañada de gaita y tambor,en la que fueron portados por vecinos de todas las edades, acompañados por el respeto y el entusiasmo de quienes se acercaron a compartir y mantener viva esta fiesta popular.

La organización de la festividad destacó y agradeció la implicación vecinal y el esfuerzo colectivo por mantener viva la tradición. La Fiesta de los Ramos de Seloriu es, inciden los vecinos, una muestra viva de identidad local que "continúa emocionando y convocando a vecinos y visitantes, al tiempo que pone en valor el patrimonio inmaterial de este ancestral festejo", convertido ya en un referente cultural de Villaviciosa y Asturias.