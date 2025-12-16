Ningún abuelo que cene solo en Navidad: Villaviciosa mantiene el programa que lleva cena y conversación a los mayores del concejo

La Navidad es una fecha para reunirse y festejar, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. El Ayuntamiento de Villaviciosa ha puesto en marcha de nuevo, por quinto año, el programa social de cenas en Navidad que persigue, precisamente, ayudar a personas que vivan solas para prevenir las situaciones de soledad no deseada y distanciamiento social, especialmente de las personas mayores.

La Concejalía de Servicios Sociales coordina este programa, que consiste en la organización de cenas de Nochebuena y Nochevieja para personas que no tengan compañía, y sin familia o personas allegadas que sean residentes en el municipio. El programa organizado por el gobierno local cuenta para ello con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja Villaviciosa, y de dos empresas locales que facilitan los menús.

Menús con mucho para elegir

El objetivo del programa es que las personas que lo deseen y no tengan a nadie puedan cenar en Nochebuena y Nochevieja de forma gratuita, acercándoles las viandas a sus hogares en colaboración con los voluntarios de la Cruz Roja maliayesa y ofreciéndoles una cena compuesta por sopa o crema, un primer y un segundo plato, además de un postre y arroz con leche. Y además, un buen rato de conversación para que no se sientan tan solos en fechas especiales.

Junto al menú navideño recibirán asimismo una dosis extra de cariño: una postal navideña hecha por niños y niñas en edad escolar de los Colegios Maliayo, San Rafael y el CRA Les Mariñes, con la que felicitarles las fiestas y poder sentirse queridos e integrados en la comunidad.

Este programa se puso en marcha por primera vez en Villaviciosa en las Navidades de 2019, y se amplió tras la pandemia del coronavirus, cuando se puso aún mas de manifiesto cómo la soledad y el distanciamiento social hacen mella en muchas personas mayores, y especialmente entre aquellas que estarán solas en las fechas festivas de Navidad. Hasta ahora siempre ha sido un éxito y el año pasado se repartieron sólo en Nochebuena un total de 45 cenas.

Inscripciones

Las personas interesadas en solicitar este servicio, deberán inscribirse antes del día 23 de diciembre llamando al Centro Municipal de Servicios Sociales de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes al teléfono 985892190, o enviando un email al Ayuntamiento de Villaviciosa ( info@ayto-villaviciosa.org), solicitando cena de Nochebuena y /o cena de Nochevieja para mayores en soledad con nombre completo y teléfono.

El Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, señala que la soledad y el distanciamiento social "son situaciones a las que se enfrentan muchas personas mayores, y por ello durante estos años, hemos impulsado y apoyado programas para combatir la soledad no deseada, como éste, en estas fechas festivas de navidad, que son para todos especiales". Y quiso expresar su agradecimiento a los voluntarios de Cruz Roja Villaviciosa y las empresas colaboradoras, "por su valiosa colaboración para que sea posible desarrollar de nuevo este programa".