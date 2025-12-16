Medio Rural mejorará el acceso a la zona de pastoreo del cordal de Peón, en Villaviciosa
La intervención facilitará las condiciones para la explotación forestal y ganadera de la zona y el mantenimiento con desbroces para evitar quemas
J. A. O.
La Consejería de Medio Rural acaba de adjudicar con fondos europeos una intervención de acondicionamiento integral del acceso a la zona de pastoreo y monte alto del cordal de Peón, en Villaviciosa, y a las numerosas plantaciones situadas en su entorno. Con un coste de 298.000 euros y el plazo de ejecución fijado en seis meses, los trabajos facilitarán el acceso rodado a pastizales y plantaciones forestales, "permitiendo una explotación más racional de esta superficie y una mejora de las condiciones de trabajo de dichos agricultores y ganaderos", subrayan los autores del proyecto.
El camino en el que se va a actuar comienza en el entorno del núcleo de Canedo y discurre en dirección predominantemente suroeste hasta finalizar en las inmediaciones del área recreativa del cordal de Peón.
Los objetivos de la actuación pasan por dotar al camino de una explanada, mejorada con el material granular procedente de la excavación realizada en la propia traza y compactado, que permita el tránsito de vehículos, la pavimentación de nuevo del primer tramo a base de triple tratamiento superficial en la zona que proporciona acceso a las viviendas y otras edificaciones, así como dotar al vial de un sistema de drenaje adecuado, tanto longitudinal como transversal, del que prácticamente carece en estos momentos.
Las obras a ejecutar también van a permitir "resolver la existencia de estrangulamientos y dotar al camino de sobreanchos que posibiliten el cruce de vehículos, incluyendo el acceso rodado a fincas, pastos y plantaciones forestales". De esta forma, se espera conseguir una explotación forestal y ganadera más tecnificada, potenciando el mantenimiento de los montes con desbroces para evitar quemas incontroladas.
