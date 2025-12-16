Oles, en Villaviciosa, estrena iluminación navideña

La nueva comisión de fiestas de Oles, en Villaviciosa, inauguró este fin de semana un vistoso alumbrado navideño que marca el inicio de las celebraciones en la parroquia.

El esfuerzo de los organizadores se tradujo en un conjunto de adornos luminosos que llenan de color y ambiente festivo los espacios más emblemáticos del pueblo. Entre las novedades destaca un gran arco de bienvenida instalado en la entrada de El Gobernador, que se ha convertido en uno de los símbolos del alumbrado de este año.

También sobresalen las decoraciones colocadas en la iglesia de San Félix, donde la luz resalta la belleza del templo y aporta un aire especial a las celebraciones religiosas. El acto de encendido reunió a más de medio centenar de vecinos que quisieron compartir este momento de ilusión.