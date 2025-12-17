El CTIC de Peón (Villaviciosa) monta el belén, rural e intergeneracional
El centro convoca a los vecinos y familiares para organizar un nacimiento colaborativo y disfrutar de una chocolatada
La sede de CTIC RuralTech en Peón (Villaviciosa) se convirtió este miércoles en un enorme belén, colaborativo, rural e intergeneracional, en el que vecinos, trabajadores del centro y sus familias se juntan para dar la bienvenida a la Navidad con la actividad "Ven a armar el belén".
En total participaron unas 40 personas, y entre todas ellas llevaron figuras de casa, crearon otras nuevas y bailaron al ritmo de villancicos, con una chocolatada que puso el broche dulce a la jornada.
El origen de lo que ya se ha convertido en una tradición nació como parte del proyecto intergeneracional "Aldea 0", con el que CTIC RuralTech busca integrar sus actividades de innovación tecnológica con la vida rural, y cada año suma a más público entusiasta.
CTIC RuralTech está integrado en la comunidad desde su llegada en 2019, y con actividades como esta sigue apostando por que tradición y modernidad avancen de la mano.
