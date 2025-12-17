Los llagares profesionales, premio honorífico de la Comarca de la Sidra por su trabajo "poco valorado"

Hacen "magia" con "una simple manzana" para transformarla en una bebida celebrada, compartida y ahora, reconocida en el global de su cultura como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero es un trabajo "poco valorado", que conlleva mucho esfuerzo y que se ve igualmente escasamente recompensado por los precios de la botella de sidra. Por eso la Mancomunidad Comarca de la Sidra ha querido agradecer este año la labor de los llagareros, una profesión en retroceso, con su Premio Honorífico, para poner de relieve cómo "el ciclo de la elaboración de sidra depende de personas que se esfuerzan día a día por sacar adelante uno de los productos que quizás está peor valorado en lo económico", resaltó el presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio González.

Si hace 70 años sólo en Nava había 40 llagares, hoy quedan apenas cuatro, y en toda la Comarca (Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego, Villaviciosa y Colunga) hay un total de 21, recordó González, antes de criticar veladamente la ausencia de representantes del Principado en el acto. "Para conocer de verdad la realidad delsector hay que venir más al territorio, pisar las pomaradas y llagares", deslizó en una cita que premió a los llagares Crespo, Roza, Orizón, Angelón, Viudad de Corsino, Zapatero, Foncueva, Riestra, Trabanco, Buznego, Cortina, Vallina, Castañón, El Gaitero, Los Gemelos, Mayador, Vigón, Coro, El Gobernador, Frutos y J. Tomás.

Ellos son los principales compradores de la manzana de sidra local, pero "esperemos que se intente hacer nuevas plantaciones y recuperar la producción, aunque el relevo está complicado; el mundo de la sidra no está demasiado boyante ahora mismo, el trabajo de toda la cadena se debería valorar mejor, y sobre todo que la gente consuma sidra", apuntó Víctor Vallina. María Cardín, de El Gaitero, sostuvo por su parte cómo "todos tenemos que poner de nuestra parte y empezar a mirar un pco más allá, de forma global, saber la realidad del mercado y actuar en consecuencia".

Sin perjuicio de que "se tomen medidas para proteger a los pequeños cosecheros de manzana, porque necesitamos más". "Se debería apoyar a las pomaradas que son más cultura que negocio con menos trabas administrativas, exenciones en la reclaración de la renta o ayudas directas", reivindicó Cardín. Y teniendo en cuenta que "el relevo generacional está complicado en la manzana y la sidra, con llagares cerrando por este asunto. Si el sector fuera un poco más atractivo, tendríamos más opciones de continuidad", destacó.

En el acto también se puso de relieve la capacidad del sector sidrero para combinar tradición e innovación, su búsqueda de la excelencia, su compromiso con el turismo vinculado al mundo de la sidra y su colaboración con el servicio de promoción turística comarcal. Con este premio "se quiere distinguir aun sector que no sóilo da nombre al territorio, sino que que constituye uno de los pilares de su identidad, su economía y su proyección exterior".