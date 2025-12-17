El lugar al que Papá Noel llama antes de viajar desde Laponia con sus regalos: esta es la localidad asturiana en la que podrán hablar en directo con Santa

Papá Noel hace videollamadas un año más a los niños y niñas de Villaviciosa. La idea de que Santa hablase con los más pequeños de la casa antes de emprender su viaje desde Laponia surgió en la pandemia, pero el éxito de la iniciativa ha hecho que se haya mantenido. De hecho, vuelve a ser uno de los principales atractivos de la campaña de Navidad de la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) que ya prepara todo para este próximo fin de semana, cuando se producirán las comunicaciones.

Para participar tan solo es necesario pedir cita a través del formulario disponible en los asociados de Acosevi y, conectarse a la hora seleccionada a través de una plataforma gratuita que permite ver en directo a Papá Noel.

Visita a la capital maliayesa

Las videollamadas darán paso al recibimiento en las calles de Villaviciosa, que está previsto para el mediodía del 24 de diciembre. Papá Noel recorrerá las calles y visitará a los mayores de las residencias para después llegarse a la Plaza del Crucero para felicitar la Navidad a los más pequeños y recoger cartas.

“Ambas iniciativas tienen gran acogida”, destacan desde Acosevi, con la campaña “El mejor regalo, en Villaviciosa” y la filosofía de que "la diferenciación y la experiencia que se ofrece al cliente son la esencia de su estrategia para dinamizar la actividad local".

Sorteo de cheques para el comercio local

Respecto a la actividad de las videollamadas de Santa, la asociación de comerciantes de Villaviciosa indica que "la idea de ofrecerlas para poder disfrutar de Papá Noel sin necesidad de desplazamientos surgió durante la pandemia” y que seis años después, "la iniciativa se ha afianzado recibiendo más de un centenar de solicitudes edición tras edición".

Además de las actividades relacionadas con Papá Noel, otro de los grandes atractivos será el sorteo de 4.000 euros divididos en cheques de 200 euros que se realizará ante notario el 8 de enero. Para la ocasión, se han distribuido 90.000 papeletas a repartir por compras en los asociados hasta el 5 de enero.

Acosevi está integrado por más de 120 negocios de comercio, hostelería y servicios, cifra que demuestra la numerosa oferta comercial y de ocio de la capital de Villaviciosa.