La exconsejera Lydia Espina dimite como secretaria general del PSOE de Villaviciosa ocho meses después de acceder al cargo

Lydia Espina, exconsejera de Educación del Principado, ha dimitido como secretaria general del PSOE de Villaviciosa solo ocho meses después de acceder al cargo. La agrupación local celebró hoy una asamblea extraordinaria en la que se formalizó su renuncia y se acordó constituir una comisión gestora. Esta será liderada por la tenientealcalde y portavoz del grupo municipal, Lorena Villar Sánchez.

Espina había anunciado tras su dimisión como consejera de Educación su voluntad de dejar también sus cargos en el PSOE, donde continuará como militante de la agrupación maliayesa. Durante la asamblea, aseguró que mantiene su compromiso con el partido, y que seguirá trabajando y apoyando la labor que se está haciendo en el concejo.

Por su parte, Lorena Villar expresó que asume este cargo por responsabilidad, con la finalidad "de dar continuidad al trabajo que llevamos haciendo" todo este tiempo, pero, sobre todo, "para seguir defendiendo el interés de Villaviciosa y de sus vecinos". Y anunció que propondrá mantener un equipo de trabajo, tanto de la agrupación como del gobierno local, con el objetivo de impulsar el proyecto que encabeza Alejandro Vega al frente de la Alcaldía.

Lydia Espina accedió a la secretaría general de Villaviciosa en abril de este año, tras anunciar Alejandro Vega su intención de renunciar al cargo. Lo hizo con ilusión y tres objetivos claros. El primero, darle más visibilidad a toda la labor que se hace en Villaviciosa desde el PSOE "para que estemos más cerca de la gente y para que tengamos una mayor actividad en la agrupación. Para tener mayor actividad también es necesario que intentemos subir el número de afiliados y afiliadas, y por supuesto que haya una Casa del Pueblo", dijo entonces en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

En junio, tras una histórica manifestación de la educación pública, la maliayesa anunció su dimisión como consejera ante el "desgaste emocional y personal" de lsa últimas semanas. Entonces también hizo pública su intención de alejarse de la actividad política.