El PP denuncia el "abandono absoluto" del saneamiento en Villaviciosa: "Es la zona cero de la incompetencia medioambiental del Principado"

El diputado regional del PP José Felgueres y la concejala popular Inés Carbajales acudieron este miércoles al entorno de la ría para criticar las políticas de saneamiento del Principado. "Más del 60 por ciento de las partidas presupuestadas en esta materia quedaron sin ejecutarse a lo largo del presente año", advirtió Felgueres.

"Estos presupuestos demuestran que el ecologismo del gobierno de Barbón, al igual que el feminismo del Gobierno de Pedro Sánchez, es un simple postureo", denunció Felgueres, que abundó en su crítica a unas cuentas "que no tienen ninguna credibilidad". El diputado popular afirmó que "cientos de miles de asturianos siguen a día de hoy sin acceso a un servicio tan básico y elemental" como el de saneamiento, lo que "produce vertidos sin una correcta depuración que acaban contaminando acuíferos, arroyos, ríos, playas y reservas naturales".

Aspecto actual del entorno de la ría de Villaviciosa. / Christian García

En ese sentido, Felgueres puso el foco en Villaviciosa, concejo que calificó como la "zona cero de la incompetencia medioambiental" del Gobierno del Principado. Junto a la ría maliayesa, el diputado popular denunció se ha producido un desastre medioambiental y paisajístico "debido a la ruptura de los porreos sin que el gobierno asturiano asuma sus competencias en materia de protección de espacios protegidos".

El diputado regional señaló que a todo ello se le suma la falta de inversión autonómica en los saneamientos pendientes del concejo. "En la margen derecha de la ría había presupuestados 250.000 euros, de los que no se ha ejecutado ni un euro", recriminó Felgueres, que añadió que, en el último lustro se presupuestaron casi 1,4 millones de euros que tampoco se han destinado a ninguna iniciativa.

"El saneamiento de la margen izquierda es competencia del Estado desde 2018 y el gobierno de Pedro Sánchez tampoco ha invertido nada", continuó Felgueres, que señaló que, del mismo modo, quedan pendientes los proyectos de saneamiento de zonas como Les Marines, Quintes, Quintueles, Argüeru, Peón o Candanal. Además, también criticó la actitud del alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega, sobre el que declaró que "está callando la boca, admitiendo y permitiendo todo esto sin alzar la voz". "Antepone los intereses de Barbón y de Sánchez a los de los vecinos de Villaviciosa", concluyó Felgueres.