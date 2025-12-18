Villaviciosa hace memoria medieval: así avanza la rehabilitación de los restos de la muralla de Pola de Maliayo

Sin prisa pero sin pausa. Así podría resumirse el avance de las obras de reconstrucción de la muralla de Villaviciosa, ubicada en la plaza del Ecce Homo y que supone el único fragmento que se conserva del cercado que se levantó tras la concesión de la Carta Puebla por el rey Alfonso en 1270.

Las labores se encuentran ya alrededor del 25 por ciento de su proceso. Estos trabajos dieron inicio el pasado mes de noviembre y los ejecuta la empresa Martínez Monasterio. En total, cuentan con un presupuesto de 150.000 euros a cargo del proyecto "Puebla Maliayo 5.0 Turismo Cultural en la Capital Manzanera", adscrito al Plan de Dinamización turística de la Comarca de la Sidra . El nuevo muro, de 5,20 metros de altura, se mantendrá diferenciado del aspecto actual de la muralla y permitirá apreciar cómo era su imagen aproximada hace siete siglos.

Uno de los trabajadores de las obras. / Christian García

Como resultado de los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, se podrá apreciar la muralla histórica, que fue recuperada en 1982 al ser desmontado un edificio que estaba apoyado sobre la misma, y la nueva construcción, con unos 40 metros de longitud combinados.

Pese a que el plazo previsto es de cuatro meses, como en otras obras de esta complejidad, todo queda en manos de las inclemencias de tiempo. Durante estas semanas, las lluvias han dificultado las labores de reconstrucción, ya que al humedecerse se complica la colocación de las nuevas piedras.

El proyecto de reconstrucción satisface a los vecinos de la Villa, que aguardan expectantes la finalización de los trabajos. "Es importante que se le otorgue el valor que merece la muralla, que estaba oculta entre los edificios", señala Graciela del Valle. Por su parte, José Antonio Álvarez subrayó que la nueva visión de la histórica muralla supone "una oportunidad para atraer más turismo".