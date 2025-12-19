Carlos Soria protagoniza la XXX Semana de la Montaña de Villaviciosa, que se cierra este domingo con una salida muy especial

La XXX Semana de Montaña del Grupo Llama Ello de Villaviciosa culmina este domingo con la instalación del tradicional belén de cumbres. El emplazamiento elegido es Peña Cabrera y la salida se efectuará desde La Alameda, a las nueve y media de la mañana.

Esta emblemática cita para el montañismo asturiano se abrió el pasado lunes, con un programa en el que tuvieron cabida diferentes charlas y proyecciones. Además de las salidas realizadas por el grupo durante el año que termina, hubo tiempo para descubrir rutas de senderismo por Cabo Verde, de la mano de Ana Margarita González, o de viajar a los pies del Annapurna con Elena Sánchez Miyar y Javier Rodríguez.

Con todo, la sesión que despertó mayor expectación fue la protagonizada por Carlos Soria (Ávila, 1939). El mítico alpinista español se desplazó a la Villa para compartir un montón de anécdotas de esos 72 años que lleva disfrutando de las montaña, así como de su proyecto sobre las catorce montañas más altas del mundo.

Noelia Ordieres iba a cerrar anoche el ciclo de conferencias de esta trigésima edición de la Semana de Montaña del Grupo Llama Ello con una intervención dedicada a la expedición al Picu Lenin y la historia de Elvira Shatayeva.

Programa anual

Llama Ello ya tiene listo el calendario de salidas y actividades para 2026. Como siempre, la mayoría de rutas se organizan en versión larga y corta. Además, también habrá alguna propuesta de Trail y planes tan especiales como la pernocta con actividad astronómica y el taller de fotografía nocturna, sin faltar la Villacabra Trail y la Semana de la Montaña para rematar el ejercicio como se merece en diciembre.

El grupo de montaña Llama Ello acaba de ser premiado por Cubera con uno de sus prestigiosos galadones