El gobierno maliayés replica a José Felgueres: "Es un experto en contaminación de todo tipo"

El gobierno socialista de Villaviciosa se revolvió ayer contra José Felgueres, diputado regional del PP y exalcalde del municipio, por sus críticas a la situación del saneamiento en Asturias y, particularmente, en el concejo maliayés. "Siendo alcalde y diputado votó en contra del saneamiento de su parroquia, la mayor inversión de los últimos cuarenta años en la materia, pero es que permitió que solo se incluyeran en el proyecto que financió el gobierno socialista del Principado de 2010 a 2017 las conexiones de ramales secundarios en Seloriu, dejando fuera zonas de la parroquia, a Carda y Tornón", afirman fuentes del ejecutivo local.

"Tal decisión quizás se debió a que lo suyo quedaba arreglado, porque no es normal aprobar un proyecto y que sólo se incluyan las conexiones de una parte de una parroquia, casualmente donde tenía intereses el alcalde y diputado a la vez, quien votó en contra de la inversión para sus vecinos", sostienen fuentes del gobierno que lidera Alejandro Vega.

"Felgueres es un experto en contaminación de todo tipo, que, cuando tenía que haber actuado, se dedicaba a otras cosas más provechosas para sus bolsillos", añaden las mismas fuentes.

"Este gobierno es el primero que ha exigido los saneamientos de Villaviciosa y las mejoras que necesita la ría, denunciando los incumplimientos que hay desde que gobernó el PP en Madrid y no invirtió ni un euro aquí", resaltan desde el gobierno municipal.

"Al contrario que Felgueres y el PP, estamos peleando frente a gobiernos del PSOE, porque es lo justo. Nuestro objetivo inmediato son las obras para conectar al saneamiento a Rodiles, Misiegu, El Picu y Onón, como zonas más próximas a la ría, con una inversión de más de 1,2 millones. ¿Qué va a votar el PP de Villaviciosa?", concluyen en el gobierno local.