Suceso en Villaviciosa: roban 1.700 euros en el Ateneo Obrero a plena luz del día

Tremendo susto en el Ateneo de Villaviciosa este jueves. La entidad ha sufrido el robo de unos 1.700 euros de su secretaría, ubicada a la entrada del edificio, a plena luz del día, en horario de apertura de las instalaciones.

Los hechos sucedieron "entre las dos y las cuatro de la tarde", apunta el vicepresidente del Ateneo, José Miguel Beneito. Y además creen que se trata de alguien que "sabía que había dinero y dónde estaba", porque fueron directos a secretaría y no se llevaron nada más. La Guardia Civil ya se ha hecho cargo de las investigaciones, y presumiblemente procederán a analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad con que cuenta el edificio.

La cantidad, aunque no demasiado abultada, "es la recaudación de un mes de cursos, un dinero que servía para pagar los gastos corrientes de funcionamiento del edificio", destaca Beneito disgustado, y con el deseo de que pronto se pueda tener más datos sobre la persona que robó el dinero, a la vista de cualquiera que hubiera pasado por allí y en un descuido que no olvidarán.