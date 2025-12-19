Una silla en grises: así es la obra ganadora del Certamen Nacional de Pintura “Evaristo Arce Piniella” de Villaviciosa

Una obra "minimalista, símbolo de ausencia, silencio e intimidad, con un lenguaje depurado" en la que un elemento cotidianto, una silla, toma el protagonismo, se ha convertido en la ganadora del XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella" de Villaviciosa. La pintora Jezabel Rodríguez Asperilla (Oviedo, 1977) ha sido elegida la ganadora del certamen, y este jueves recogió la Manzana de plata que la acredita como ganadora del prestigioso premio, en un acto celebrado en el Ateneo Obrero de la Villa y que sirvió además para abrir el certamen con las obras finalistas y acreaditadas con menciones de honor en el concurso.

"Es una obra en mi línea, muy depurada y que toma como referencia un objeto diario con un significado personal para ponerlo de realce, es un proceso emocional y viesceral", destacó la creadora.

Se trata de una edición singular para la historia del certamen, al tratarse del primer acto de entrega del premio bajo la nueva denominación "Certamen Nacional de Pintura-Evaristo Arce Piniella", en homenaje y reconocimiento al que fuera su impulsor y presidente, fallecido en febrero de este año. La Sala de Exposiciones de Ateneo, además, ha pasado a estar dedicada a Evaristo Arce y próximamente se colocará una placa conmemorativa.

En la presidencia del jurado se estrenó Guillermo Simón, ganador de la primera edición de este concurso en 1999 y miembro del jurado desde 2013. Estuvo además acompañado por Luis Feás y Luis Repiso, quienes premiaron la obra de la artista ovetense, al tiempo que destacaron la alta calidad pictórica de todos los finalistas: Esther Cuesta, Fernando Jiménez Fernández (Mención de Honor), Mónica Dixon (Mención de Honor), Quique Ortiz, Zeus Sánchez, Juan Gil Gutiérrez, José María Pinto Rey, Kike Chumillas Jezabel Rodríguez, Juan Gil Segovia, Aitor Rentería, Diana Aurelia Coanda, Pepa Satué Ripoll (Mención de Honor), Eduardo Gómez Query e Iyán Castaño.

El nivel ha sido "de los más altos de los últimos años, con una concurrencia altísima que ha hecho muy difícil poder elegir", destacó Guillermo Simón, acompañado en el acto por el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega. Este, por su parte, puso de relieve "la apuesta del gobierno local por el concurso y por la promoción de la cultura en general" con un aumento de la dotación del premio económico del certamen, hasta los 5.000 euros. "La cultura es una inversión", recordó el regidor.

La exposición abierta este jueves al público podrá visitarse hasta el 17 de enero de 2026.