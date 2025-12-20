La Luz de la Paz de Belén ilumina la Navidad maliayesa (y está en el convento de las Clarisas)

a Luz de la Paz de Belén, encendida en la cueva del Nacimiento de Jesús ilumina ya Villaviciosa, tras ser acogida en el monasterio de las Clarisas. El acto de recepción estuvo presidido por el párroco, Celestino Riesgo, y la abadesa, María Luisa Picado, quienes subrayaron el «profundo significado espiritual y social» de esta tradición internacional.

La llama fue entregada por Gonzalo Méndez, colaborador de la iniciativa en Asturias, quien trasladó la luz en un candil como parte del proyecto impulsado por un grupo de scouts católicos asturianos. Este gesto se enmarca en un proyecto internacional que, desde hace ya décadas, difunde con esta luz un mensaje de paz, amor y esperanza en Navidad.

Durante el acto de acogida de la llama, Celestino Riesgo destacó que «recibir la Luz de la Paz de Belén en la parroquia representa para el sacerdote un gesto espiritual, pastoral y misionero: acoger a Cristo, renovar la fe y enviar a la comunidad como portadora de paz, esperanza y fraternidad en Navidad y en la vida cotidiana, siendo luz y paz en el mundo».

Por su lado, María Luisa Picado Amandi indicó en que esta Luz de la Paz «transmite un mensaje de amor, paz y esperanza». «Permanecerá encendida en la iglesia del monasterio durante todo el periodo navideño. Además, estará disponible para los vecinos que deseen acercarse con una vela y llevarla a sus hogares, acompañando así las celebraciones familiares», subrayó.

La iniciativa, promovida por los Scouts y Guías de Austria, reparte cada año la Luz de laPaz a nivel mundial con la colaboración de grupos de Europa y otros continentes. La llama, encendida por un niño o niña austriaco en la cueva del Nacimiento de Jesús, se convierte en símbolo de fraternidad y compromiso con la paz en vísperas de la Navidad.

En España, la distribución nacional comenzó el pasado día 14 en la catedral de San Salvador de Oviedo, durante un acto presidido por el arzobispo, Jesús Sanz Montes, con la participación de más de quinientos jóvenes scouts de todo el país. Posteriormente, la Luz se reparte por parroquias, hogares, hospitales, residencias de mayores, prisiones y asociaciones locales.

«Villaviciosa recibe esta Luz de Belén que quiere acompañar a vecinos y familias, transmitiendo mensajes de paz, esperanza y alegría para las fiestas», concluye el párroco.