Un deslinde de hace 23 años amenaza el principal área de desarrollo residencial de Villaviciosa

Un deslinde de Costas realizado en 2002, sin que consten alegaciones por parte del Ayuntamiento, amenaza ahora el desarrollo de La Barquerina. Se trata la principal zona de expansión residencial de Villaviciosa, impulsada a partir de una reserva regional de suelo desarrollada por Sogepsa y con un plan especial aprobado en 2008, seis años después del deslinde. La problemática se desveló hace unas semanas, a partir de que Costas se pronunciara contra la concesión de la licencia para la construcción de un nuevo edificio en La Barquerina, alegando que ese suelo se localiza dentro de la franja de servidumbre derivada del deslinde aprobado en 2002.

El alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega, ya ha informado al Pleno de la situación que se ha generado en La Barquerina, reconociendo que las consecuencias pueden ser «muy graves». Por ello, ha mantenido diversos contactos tanto con los responsables de la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), a los que ha trasladado la disconformidad del Ayuntamiento. «Vamos a dar la batalla por todos los medios legales para corregir la situación», advirtió el regidor maliayés.

Afectados

De la información recabada en las reuniones con las entidades públicas y los asesores legales de la constructora que se ha topado con la oposición de Costas a la nueva promoción de vivienda en La Barquerina se deduce que en ese ámbito están afectadas también por el deslinde una edificación que está terminada y habitada desde 2008, y una tercera cuya construcción está muy adelantada. A mayores, ese deslinde cuya preminencia esgrime la Demarcación también extendería su servidumbre al área de Les Callejes, donde hay vivienda social, al cuartel de la Guardia Civil, y al parque de Bomberos.

De acuerdo con la última información facilitada por el gobierno local, Villaviciosa tiene en distintas fases de tramitación cuatro promociones de viviendas con el objetivo de levantar alrededor de doscientos pisos en el casco urbano. La inversión ronda los quince millones de euros para las dos próximos años. Estas iniciativas, se concentran en las zonas de La Barquerina y La Oliva. Alejandro Vega ha garantizado que el futuro Plan General de Ordenación (PGO) del municipio incluirá la reserva de suelo necesaria para la construcción de vivienda asequible en un municipio que atraviesa un gran momento demográfico, tal y como demuestran los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Villaviciosa ha logrado consolidar la tendencia de crecimiento de la población que se inició en 2018, encadenando varios años al alza. El incremento demográfico del concejo maliayés se aceleró tras la pandemia, en el año 2021, y el crecimiento no hace sino confirmar que el concejo está logrando compensar la pérdidas de población derivadas del alto índice de envejecimiento, gracias a nuevos vecinos que trasladan la residencia a Villaviciosa.

En este escenario, la problemática surgida en el área residencial La Barquerina preocupa especialmente al gobierno local, que confía en una resolución favorable.