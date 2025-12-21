Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran animación en el mercadillo navideño de la AMPA del Colegio San Rafael de Villaviciosa

El mercadillo navideño de la AMPA del centro escolar.

El mercadillo navideño de la AMPA del centro escolar. / LNE

La Asociación de Padres y Madres (Ampa) del Colegio San Rafael organiza este fin de semana un mercadillo en la carpa ubicada junto a la plaza cubierta, en el que, además de los puntos de venta, no faltan los villancicos ni la visita de Papá Noel, que ya se deja ver por la Comarca de la Sidra desde hace varios días.

El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos para el viaje de estudios de los alumnos del centro.

