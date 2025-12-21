Gran animación en el mercadillo navideño de la AMPA del Colegio San Rafael de Villaviciosa
La Asociación de Padres y Madres (Ampa) del Colegio San Rafael organiza este fin de semana un mercadillo en la carpa ubicada junto a la plaza cubierta, en el que, además de los puntos de venta, no faltan los villancicos ni la visita de Papá Noel, que ya se deja ver por la Comarca de la Sidra desde hace varios días.
El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos para el viaje de estudios de los alumnos del centro.
- La exconsejera Lydia Espina dimite como secretaria general del PSOE de Villaviciosa ocho meses después de acceder al cargo
- Fallece un hombre tras desplomarse en la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa
- Los bomberos extinguen un incendio en una vivienda deshabitada en Villaviciosa
- Suceso en Villaviciosa: roban 1.700 euros en el Ateneo Obrero a plena luz del día
- VillaCabra Trail de récord en Villaviciosa, con cerca de 600 corredores en la tradicional prueba maliayesa
- El gobierno maliayés replica a José Felgueres: 'Es un experto en contaminación de todo tipo
- Medio Rural mejorará el acceso a la zona de pastoreo del cordal de Peón, en Villaviciosa
- Seloriu, fiesta con siete ramos: 'Esto es más que una tradición, representa la unión de nuestros barrios