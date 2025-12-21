El Grupo de Montaña Llama Ello cumple con la tradición y coloca el belén de cumbres en Peña Cabrera para cerrar un año muy especial

El Grupo de Montaña Llama Ello cerró este domingo un año tan especial como el de su trigésimo aniversario con la tradicional salida para instalar el belén de cumbres. La ubicación elegida fue Peña Cabrera. Participaron alrededor de treinta personas, entre ellas varios niños y hasta un Papa Noel.

El belén de cumbres también sirvió de actpo de clausura de la Semana de la Montaña de Llama Ello, de cuyo programa destacó la presencia de Carlos Soria (Ávila, 1939). El mítico alpinista español se desplazó a la Villa para compartir anécdotas de esos 72 años que lleva disfrutando de las montaña. Además, también abordó su proyecto sobre las catorce montañas más altas del mundo.

Además de las salidas que ha realizado el grupo durante todo este año, durante su Semana de la Montaña se pudieron descubrir las rutas de senderismo de Cabo Verde, gracias a la charla impartida por Ana Margarita González, o de disfritar del Annapurna con Elena Sánchez Miyar y Javier Rodríguez. Por su lado, Noelia Ordieres cerró el ciclo con una intervención dedicada a la expedición al Pico Lenin y la historia de Elvira Shatayeva.

Premio de Cubera

Llama Ello ha sido distinguido con el premio «Aldea más guapa 2025 de Villaviciosa» por los socios del colectivo Cubera. El galardón reconoce la trayectoria de más de tres décadas en la promoción del deporte de naturaleza, desde la alta competición hasta los paseos tranquilos por el monte. Con más de 160 miembros, el colectivo mantiene un calendario de salidas mensuales con rutas de distinta dificultad, organiza la Semana de la Montaña y también el Trail Villa Cabra, que cada año reúne a mñas deportistas.