Más obras en el parque La Ballina de Villaviciosa: estas son las actuaciones que se ejecutan en el jardín histórico de la capital maliayesa
"La intervención permitirá recuperar la configuración original del espacio y sus valores", subraya el gobierno local
J. A. O.
El Ayuntamiento de Villaviciosa aprovecha el Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad Comarca de la Sidra para ejecutar un proyecto de mejora del parque de La Ballina de la capital municipal, centrado en el cercado para aves o "gallineru" y el antiguo kiosco de información turística, sin uso permanente desde hace tiempo. La actuación, que ya se ha puesto en marcha, cuenta con un presupuesto de 27.000 euros
"La reforma permitirá recuperar la configuración original del parque y sus valores", sostienen fuentes municipales. El alcalde, Alejandro Vega (PSOE), destaca que, desde el gobierno local, se viene desarrollando "un plan de mejoras de este emblemático espacio, un elemento simbólico y de atracción turística para nuestro concejo". "Ahora, damos un paso más para mejorar un espacio que era un atentado estético, justo al lado del edificio del Ayuntamiento, para sustituirlo por una instalación acorde con el entorno y que pueda mantener el uso como cercado para aves, que tiene gran aceptación, pero mejorando las condiciones de los animales para cumplir la normativa vigente”, añadió el regidor.
En concreto, según detalla Vega, la intervención permitirá "la mejora de las condiciones de los animales del aviario, con mejoras de higiene y salubridad en el espacio y manteniendo una ratio elevada de superficie por ave". "Se instalarán nuevas barandillas de forja separadas del cierre, que se integrará en el parque histórico de forma discreta y respetuosa, incluyendo la creación de torres vegetales que fusionan y funden vegetación y estructura", añade el regidor.
El proyecto recoge la eliminación del kiosco, edificación ajena al estilo general del parque histórico y que está en un estado de "avanzado deterioro" y con un potencial de uso muy limitado por su tamaño y tipología. Por ello, desde el gobierno local se considera que “no resulta ni económica ni funcionalmente viable su reutilización”.
El espacio liberado por el kiosco será sustituido, de forma discreta, por un pequeño juego de texturas en el pavimento.
