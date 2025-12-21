Villaviciosa ultima la adjudicación del comedor del colegio de Quintes: así es el proyecto para el CRA Les Mariñes

El Ayuntamiento de Villaviciosa espera contratar en breve las obras para habilitar un comedor en la escuela de Quintes, perteneciente al CRA de Les Mariñes. La actuación tiene un coste de 70.000 euros y un plazo de tres meses para la ejecución de los trabajos.

De acuerdo con el proyecto que sirve de base a la licitación, el espacio de comedor tendrá capacidad para treinta usuarios simultáneos. Además, dispondrña de office para el servicio de recepción y de expedición de la comida servida por catering, un cuarto de almacén de productos y vestuario para los encargados del comedor.

Mientras se pone en marcha el proceso de contratación del comedor, l as obras de construcción de la escuelina de Quintes avanzan de manera que, salvo sorpresa, será posible inaugurar el año que viene el que será el tercer centro de estas características del concejo maliayés y el segundo en la zona rural, algo que no tiene ningún otro municipio de la región. Esta nueva unidad para niños de hasta tres años de edad se habilita en el aula rural del CRA Les Mariñes en la parroquia de Quintes.

La escuelina en construcción cuenta con un presupuesto de algo más de doscientos mil euros, financiados con cargo a la última subvención de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Al igual que el resto de escuelinas de Villaviciosa, la de Quintes se incorpora a la red autonómica.